Israelul a comis genocid în Gaza, susţine o comisie ONU independentă. Israelul respinge acuzațiile

Un nou raport ONU acuză Israelul că a comis patru dintre cele cinci acte care definesc genocidul în Gaza, citând atacuri asupra civililor și blocarea ajutoarelor, relatează BBC. Israelul respinge acuzațiile şi declară că raportul promovează propaganda Hamas.

O comisie de anchetă indepedentă a Organizației Națiunilor Unite susține, într-un nou raport, că există motive rezonabile să tragă concluzia că Israelul a comis patru dintre cele cinci acte care definesc genocidul conform dreptului internațional, în războiul cu Hamas început în 2023, relatează BBC.

Raportul Comisiei Internaționale Independente de Anchetă privind Teritoriile Palestiniene Ocupate acuză autoritățile și forțele israeliene că ar fi comis acte de genocid împotriva palestinienilor din Gaza, printre care: uciderea membrilor unui grup, cauzarea de vătămări grave fizice sau psihice, impunerea deliberată a unor condiții menite să ducă la distrugerea grupului și măsuri pentru a împiedica naşterile.

Dovezi: declarații politice și tipare de acțiune militară

Comisia, condusă de, Navi Pillay, fostă Înaltă Comisară ONU pentru Drepturile Omului citează drept dovezi declarații ale liderilor israelieni, inclusiv ale președintelui Isaac Herzog, premierului Beniamin Netanyahu și fostului ministru al apărării Yoav Gallant. Acestea, susțin experții ONU, demonstrează o intenție clară de genocid.

Printre acțiunile analizate sunt bombardamentele masive asupra zonelor civile, distrugerea infrastructurii medicale și educaționale, blocarea accesului la ajutoare umanitare, dar și un atac asupra celei mai mari clinici de fertilitate din Gaza, în decembrie 2023, în care ar fi fost distruse mii de embrioni și mostre de spermă.

Israelul respinge acuzațiile: "Propagandă Hamas"

Ministerul de Externe al Israelului a respins categoric concluziile raportului şi le-a catalogat drept "false și distorsionate". Reprezentanții guvernului israelian au acuzat membrii comisiei de partizanat și de preluare a "minciunilor propagate de Hamas".

"Spre deosebire de minciunile din acest raport, Hamas este cel care a comis genocid în Israel, ucigând 1.200 de oameni, violând femei, arzând familii de vii și declarând deschis că vrea să extermine evreii", a declarat un purtător de cuvânt israelian.

Ofensiva israeliană și dezastrul umanitar din Gaza

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023, soldat cu aproximativ 1.200 de morți și peste 250 de ostatici luaţi, a declanșat un răspuns militar masiv al Israelului. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, peste 64.000 de persoane au fost ucise de atunci în atacuri israeliene. Peste 90% din locuințele din Gaza sunt distruse sau avariate, iar sistemele de sănătate, apă și igienă sunt complet prăbușite.

Comisia ONU afirmă că faptele comise de liderii israelieni sunt "atribuibile statului Israel" și că acesta "poartă responsabilitatea pentru comiterea, nepedepsirea și neprevenirea genocidului". În plus, raportul avertizează că toate statele membre ale Convenției privind Genocidul au obligația imediată de a preveni și pedepsi aceste acte.

Curtea Internațională de Justiție analizează deja o plângere depusă de Africa de Sud împotriva Israelului pentru genocid, acuzație pe care Israelul o consideră "nefondată și părtinitoare".

