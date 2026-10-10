Ţara care îşi vrea cetăţenii din diaspora înapoi. Le dă 10.000 de euro să se mute acasă

Grecia oferă 10.000 de euro persoanelor care se mută definitiv în regiunile de la graniță, în încercarea de a atrage noi locuitori în zonele afectate de depopulare, scrie presa elenă .

Măsura se adresează inclusiv grecilor care locuiesc în alte țări din Uniunea Europeană și vor să se întoarcă acasă. Banii pot fi primiți și de persoanele care locuiesc deja în Grecia, dar aleg să se mute în una dintre regiunile incluse în program.

Inițial, programul a fost lansat în regiunea Evros, din nord-estul țării. Acum, acesta va fi extins în alte zece regiuni: Kilkis, Florina, Kastoria, Drama, Pella, Grevena, Kozani, Serres, Ioannina și Thesprotia.

Ce trebuie să facă cei care vor să primească 10.000 de euro

Regulile programului au fost simplificate. Cei care vor să se mute nu mai trebuie să demonstreze că au un loc de muncă în regiunea respectivă. Este suficient să își stabilească acolo locuința principală, fie într-o casă proprie, fie într-una închiriată.

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Mai mult, beneficiarii nu sunt obligați să se mute la țară. Programul se aplică și celor care aleg să locuiască în orașele din regiunile respective.

De asemenea, pot primi sprijin absolvenții instituțiilor de învățământ superior din aceste zone, dacă decid să rămână acolo după terminarea studiilor.

Banii, acordaţi în 2 tranşe

Ajutorul financiar total este de 10.000 de euro și va fi acordat în două tranșe. Prima, de 5.000 de euro, va fi plătită în avans, după aprobarea cererii, pentru a acoperi o parte din costurile mutării.

A doua tranșă, tot de 5.000 de euro, va fi acordată după ce beneficiarul a locuit permanent în regiunea respectivă timp de un an.

Pentru a primi banii, solicitanții trebuie să prezinte documente care dovedesc că și-au stabilit acolo locuința principală. În cazul celor care închiriază, contractul trebuie să fie valabil pentru o perioadă de cel puțin trei ani.