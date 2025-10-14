Țara din UE unde pensionarii vor putea câștiga 2.000 €/lună fără a plăti impozit. Se cumulează cu pensia

Pensionarii vor putea câștiga până la 2.000 € lunar fără să plătească impozitul pe venit, dacă aleg să muncească după vârsta de pensionare (67 de ani). Măsura face parte dintr-un proiect de lege promis de cancelarul Friedrich Merz, relatează Financial Times. Se estimează că în jur de 285.000 de pensionari lucrează deja în Germania. Până în 2035, aproape 5 milioane de muncitori se vor pensiona. Economia germană este efectată de un deficit mare de personal calificat.

Doi pensionari se plimbă de mână prin centrul orașului Fulda, Germania, 12 octombrie 2025 - Profimedia

Germanii care aleg să lucreze după vârsta de pensionare vor putea câștiga până la 2.000 de euro pe lună fără a plăti impozit pe venit. Venitul urmează să fie cumulat cu pensia normală, fără să afecteze plata acesteia. Măsura face parte din planul cancelarului Friedrich Merz de a combate deficitul de forță de muncă și de a revitaliza cea mai mare economie a Europei.

Pensionarii germani vor putea câștiga 2.000 €/lună fără impozit

Potrivit proiectului de lege consultat de Financial Times, guvernul de la Berlin estimează că măsura va costa statul în jur de 890 de milioane de euro anual începând cu 1 ianuarie. Planul, denumit "pensie activă", face parte din promisiunile electorale ale lui Merz și ar urma să fie aprobat miercuri de coaliția de guvernare.

Germania se confruntă cu o criză structurală cauzată de îmbătrânirea populației, în contextul în care tot mai puțini tineri intră pe piața muncii, iar generația "baby boom" se apropie de pensionare, cauzând un deficit acut de muncitori calificați. Guvernul de la Berlin vrea să facă munca după pensionare mai atractivă, oferind scutiri de taxe. Modelul pare a fi inspirat de la Grecia care a aplicat cu succes o politică similară. Rezultatul? De la 35.000 de pensionari activi în 2023, s-a ajuns la peste 250.000 în septembrie 2025.

Germania are cea mai scurtă medie de ore de lucru pe zi

4,8 milioane de muncitori germani (adică 9% din forța de muncă) vor ieși la pensie până în 2035. În plus, ţara are cel mai scăzut număr mediu de ore lucrate din rândul țărilor OCDE, iar proporția angajaților part-time a crescut la 30%, în principal în rândul femeilor.

Scutirea de impozit pe venit urmărește să mențină "experiența și cunoștințele" în companii pentru mai mult timp, să crească rata ocupării forței de muncă și să contribuie la creșterea economică și la majorarea veniturilor bugetare.

Angajații și angajatorii vor continua să plătească contribuții sociale pentru aceste salarii, ceea ce va ajuta și sistemele de sănătate și pensii. Institutul economic IW estimează că măsura ar putea costa până la 1,4 miliarde de euro anual, dacă vor beneficia de ea aproximativ 340.000 de muncitori.

Totuși, guvernul menține și stimulentele existente pentru pensionarea anticipată la 63 de ani, deși vârsta legală de pensionare este 67. Economistul-șef al Berenberg Bank, Holger Schmieding, estimează că efectele pozitive asupra economiei și contribuțiilor sociale vor compensa costurile în doi-trei ani.

