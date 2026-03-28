Ţara europeană care trece oficial la programul de lucru de 35 de ore pe săptămână

Dacă în România săptămâna de lucru are, oficial, 40 de ore, spaniolii vor trece la un orar mai scurt.

Programul de lucru de 35 de ore pe săptămână va deveni realitate. Dar numai pentru angajaţii statului. Măsura intră în vigoare la jumătatea lunii viitoare, după zilele libere de Paşte şi se vor bucura de ea în jur de 250 de mii de oameni.

Nu vor beneficia de reducerea de timp de lucru angajaţii cu program special şi nici cei din centre educaţionale şi de sănătate. Guvernanţii spanioli cred că măsura va face ca productivitatea angajaţilor să crească.

În plus, mizează pe o stare de sănătate mai bună după ce bugetarii vor reuşi mai uşor să găsească echilibrul între viaţa personală şi cea profesională.

