Tel Aviv, blocat de 400.000 de protestatari. Oamenii cer eliberarea ostaticilor din Gaza

Peste 400.000 de israelieni au ieșit duminică în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, într-una dintre cele mai mari manifestații de la începutul războiului din Gaza. Alte sute de mii au protestat în toată țara, au blocat drumuri și au închis afaceri. Cererea lor a fost una singură: guvernul să negocieze eliberarea celor 50 de ostatici rămași în Gaza, informează CNN.

Protestul a început la ora atacului Hamas din 7 octombrie 2023. Organizatorii spun că, pe parcursul zilei, peste un milion de protestari au participat la sute de acțiuni în întreaga țară. La mitingul principal, a fost difuzat un video cu Matan Zangauker, captiv în Gaza, care și-a îndemnat familia și prietenii: "Vă voi revedea curând. Faceți-vă vocea auzită și luptați pentru noi!". Mama lui a vorbit cu lacrimi în ochi: "Sufletul meu arde că nu te pot ține aproape."

Familiile ostaticilor, alături de Consiliul Octombrie, au anunțat un "stop de urgență" până la eliberarea tuturor captivilor. "Oprim totul pentru a salva viața celor 50 de ostatici și soldați", a declarat Anat Engrest, mama unui copil răpit. Premierul Netanyahu și ministrul securității, Itamar Ben Gvir, au criticat protestele, şi i-au acuzat pe manifestanți că întăresc poziția Hamas. Familiile au răspuns imediat: "Nu puteți scăpa de responsabilitate."

