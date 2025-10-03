Video Tensiuni între liderii UE privind apărarea Europei. Rusia se amuză pe seama dronelor
Vin valuri de reacţii de la Moscova după summitul liderilor europeni de la Copenhaga. Vladimir Putin susţine că este de neconceput ca Rusia să lovească state NATO, pentru că un asemenea scenariu ar contraveni intereselor sale.
În acelaşi timp, liderul de la Kremlin l-a avertizat pe Donald Trump că Moscova va da un răspuns pe măsură dacă SUA vor trimite rachete Tomahawk Ucrainei. Putin a glumit şi pe seama incidentelor cu drone din Europa, pentru care, evident, nu şi-a asumat responsabilitatea.
Nicuşor Dan a anunţat că Uniunea Europeană va propune un scut al democraţiei, care să lupte cu războiul hibrid al Rusiei.
În a doua zi a summitului, subiectul fierbinte a fost dezinformarea rusă şi apărarea împotriva dronelor ruseşti.
Într-o primă reacţie venită imediat de la forumul Valdai de la Soci, Vladimir Putin a calificat drept "prostii" afirmaţiile despre o posibilă agresiune a Rusiei asupra ţărilor NATO.
În schimb, Rusia e cu ochii pe evoluţiile militare din Europa.
Liderul de la Kremlin l-a ameninţat şi pe Donald Trump cu un răspuns dur dacă va trimite Ucrainei rachete.
Tensiuni între liderii europeni
Discuţiile dintre şefii europeni sunt tot mai tensionate şi din cauza aşa-numitul zid împotriva dronelor. Bruxellesul spune că prioritar este flancul estic, în timp ce Italia vrea ca viitorul proiect să vizeze inclusiv sudul continentului. Emmanuel Macron a fost cel mai radical - a cerut ca ţările europene să ofere ruşilor un răspuns ferm în cazul unor viitoare incursiuni.
Vladimir Putin a glumit pe seama incidentelor cu drone din Europa.
Dronele şi flota fantomă, subiecte importante
Kievul vrea să-şi folosească cunoştinţele dobândite pe câmpul de luptă pentru a dezvolta împreună cu Uniunea Europeană un sistem de componente destinat aeronavelor fără pilot. Ucraina este lider în inovaţia dronelor, însă multe componente sunt provenite din China, cel mai mare aliat al Rusiei. Peste 2 milioane de aeronave fabrică anual ucrainenii.
Un alt subiect important pentru liderii europeni este flota fantomă a Rusiei, cu care Moscova reuşeşte să evite sancţiunile internaţionale şi să transporte ilegal petrol pe mare. Franţa a reuşit să imobilizeze nava Pushpa. Autorităţile cred că Moscova s-a folosit de ea ca să trimită mai multe drone de supraveghere în Danemarca şi nordul Germaniei.
Glume pe seama păcii adusă de Trump
Premierul albanez Edi Rama a încercat să detensioneze atmosfera. Acesta a glumit cu preşedintele Macron despre o greşeală făcute de Donald Trump, când a încurcat, în timpul unei conferinţe de presă, Albania cu Armenia.
Decizia finală pentru ridicarea unui zid împotriva dronelor ruseşti va fi luată la finalul lunii octombrie.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰