Teoria ciudată a lui Donald Trump despre sucurile carbogazoase şi cancer

Omul care a făcut nenumărate declarații surprinzătoare de-a lungul anilor, actualul președinte american Donald Trump, pare să creadă că sucul carbogazos este bun pentru el, deoarece ucide iarba - și, prin urmare, trebuie să ucidă și celulele canceroase.

Revelația uimitoare vine prin intermediul doctorului Mehmet Oz, administratorul lui Trump pentru Medicare și Medicaid, care a împărtășit anecdota în podcastul lui Donald Trump Jr., marți.

"Tatăl tău susține că sucul carbogazos dietetic este bun pentru el, deoarece ucide iarba dacă îl torni pe iarbă, deci, prin urmare, trebuie să ucidă celulele canceroase din interiorul corpului", i-a spus Oz lui Trump Jr. neîncrezător, la care Trump Jr. a râs și a ridicat din umeri cu subînțeles, conform New York Post.

"Nici măcar nu voi contrazice asta acum", a continuat Oz.

Oz a împărtășit apoi o poveste în care a intrat peste Donald Trump, în Air Force One, când preşedintele american bea o Fanta cu portocale, unde a repetat din nou teoria.

"Avea o Fanta pe birou și i-am spus: 'Glumiţi?' Așa că a început să zâmbească și mi-a zis: 'Știi, chestia asta e bună pentru mine, ucide celulele canceroase.'"

Trump Jr. a spus că tatăl său "ar putea să aibă ceva în vedere" cu teoria băuturilor carbogazoase.

"Cunosc mulți tipi care se apropie de 80 de ani. Nu mulți dintre ei au nivelul lui de energie, memorie [și] rezistență", a adăugat Trump Jr. - deși a sugerat că acest lucru nu ar trebui adoptat ca politică guvernamentală.

Oz a fost de acord că Trump are un dosar medical care părea "ca și cum l-ar fi dictat el", susținând că nivelul de testosteron al lui Trump era "la cote maxime".

