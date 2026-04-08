The Economist: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea aduce o criză alimentară la nivel global

Creșterea vertiginoasă a prețurilor la îngrășăminte și combustibil ar putea provoca o criză alimentară la nivel mondial. Al treilea război din Golf îngrijorează fermierii din întreaga lume. O treime din exporturile de îngrășăminte transportate pe mare provin din această regiune.

Ureea, cel mai utilizat îngrășământ din această categorie, este cu aproximativ 70% mai scumpă decât înainte de război; amoniacul, un alt îngrășământ azotat, este cu 39% mai scump (vezi graficul). Madeleine Overgaard de la Kpler, un furnizor de date, estimează că până la recentul armistițiu (care va dura circa două săptămâni) aproape 1,9 milioane de tone de nutrienți pentru plante sunt blocate la bordul a 41 de nave care nu puteau părăsi Golful, echivalentul a 12% din totalul îngrășămintelor transportate din strâmtoare în 2024, scrie The Economist, conform Mediafax.

În unele părți ale emisferei nordice, sezonul de plantare a început. În India, mai sunt mai puțin de două luni până la începerea acestuia.

"Momentul este extrem de important", spune Maximo Torero, economistul-șef al Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), o agenție a ONU. Unii fermieri, cum ar fi cultivatorii de grâu din Midwestul american, trec la culturi care nu necesită atât de mulți nutrienți, cum ar fi soia. Cei care nu pot face acest lucru vor folosi mai puțin îngrășământ, ceea ce va reduce randamentele, sau nu vor planta la fel de mult.

Până în prezent, piețele produselor alimentare de bază sunt moderate. În 2022, când un exportator gigant de cereale (Rusia) a invadat un altul (Ucraina), prețul grâului a crescut cu 50%. Când a început războiul din Iran, acesta a crescut cu doar 4% și nu s-a modificat prea mult de atunci. Acest preț reflectă ceea ce a fost deja recoltat: recolta de anul trecut a fost bună și, spre deosebire de acum patru ani, nu este afectată de conflict. Spre deosebire de Ucraina, Golful nu este un grânar.

Dar problemele se vor acumula. Prețurile grâului sunt cu o cincime mai mici decât erau la începutul anului 2022, înainte de războiul din Ucraina, oferind fermierilor mai puțin spațiu de manevră pentru a absorbi costurile crescânde ale îngrășămintelor și combustibilului. Dacă recoltele vor fi perturbate în a doua jumătate a anului, vor urma creșteri de prețuri.

Kenya, Madagascar, Mozambic și Zambia își procură mai mult de o treime din îngrășămintele azotate din Golful Persic. În Asia de Sud, micii fermieri folosesc cantități uriașe de îngrășăminte pentru a obține cât mai multă producție posibilă de pe parcelele lor modeste. Marii exportatori de alimente, precum India și Thailanda, își procură aproximativ 35% din îngrășăminte din Golful Persic. Bangladesh, care trebuie adesea să importe cereale din India, își procură mai mult de jumătate.

Deoarece îngrășămintele sunt voluminoase, perisabile și (de obicei) ieftine, majoritatea fermierilor le cumpără atunci când au nevoie de ele, în loc să le păstreze în stoc. Acest lucru a lăsat piața cu puține rezerve și a provocat o luptă pentru aprovizionare. Pe 2 aprilie, Bloomberg a raportat că guvernul Indiei era în discuții cu producători din Rusia și China, printre alții, pentru a procura livrări. Însă fabricile din Rusia funcționează aproape la capacitate maximă, parțial din cauza atacurilor cu drone ucrainene asupra instalațiilor sale, iar Kremlinul a suspendat parțial exporturile. China a eliberat o parte din rezerve pentru propriii fermieri și restricționează vânzările în străinătate.

Producerea mai multor îngrășăminte pe plan intern este, de asemenea, dificilă. Gazul natural, care reprezintă de obicei mai mult de două treimi din costurile de producție ale îngrășămintelor, este cu aproape 70% mai scump decât era în februarie. Cea mai mare fabrică din Slovacia și-a redus producția de amoniac cu 15%. Fabricile de îngrășăminte din India, care cumpără de obicei cantități mari de gaz în formă lichefiată din Golf, funcționează cu 70% din combustibilul pe care l-ar avea în mod normal. În Bangladesh, care depinde, de asemenea, de importurile de materii prime din Orientul Mijlociu, patru din cele cinci fabrici de îngrășăminte s-au închis.

Disponibilitatea hidrocarburilor este o problemă care depășește creșterea prețurilor îngrășămintelor. Combinatele de recoltat și pompele de apă consumă mult motorină, al cărei preț a crescut, de asemenea, brusc. În America, fermierii au cheltuit 10 miliarde de dolari pe aceasta în 2024, aproximativ 64% din cheltuielile lor totale pentru combustibil.

Cifrele din 2014, cele mai recente disponibile, sugerează că în India aceștia cumpără aproximativ 10% din toată motorina vândută în țară. Produsele petrochimice blocate în Golf determină, de asemenea, creșterea costului pungilor, ambalajelor și foliilor de plastic utilizate de fermieri. Polietilena costă mai mult decât în orice moment din 2022. Toate acestea îngrijorează FAO (Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite).

Prețurile alimentelor sunt greu de prevăzut. Dar estimările Institutului Kiel, un think-tank german, sunt sumbre. Cercetătorii săi calculează că prețurile ar putea crește cu peste 10% în India, Pakistan, Sri Lanka și Taiwan. În Zambia, acestea ar putea crește cu 30%. Programul Alimentar Mondial, o altă agenție a ONU, a declarat că un război prelungit ar putea crește numărul persoanelor care suferă de foame acută cu 45 de milioane, ajungând la 363 de milioane.

