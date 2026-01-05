The Times: Ayatollahul Khamenei plănuieşte să fugă la Moscova dacă protestele din Iran se intensifică

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, şi-a făcut un plan de a fugi din Teheran în eventualitatea în care forțele de ordine nu vor reuși să reprime protestele din țară, relatează cotidianul britanic The Times, citând un raport al serviciilor de informații.

Potrivit The Times, dacă structurile de securitate iraniene vor dezerta sau vor trece de partea protestatarilor, liderul în vârstă de 86 de ani ar urma să părăsească capitala însoțit de un grup de 20 de persoane, membri ai familiei și colaboratori apropiați. Planul îl include în mod special pe fiul său, Mojtaba Khamenei, considerat succesorul său.

Fostul agent de informații israelian Beni Sabti a declarat că Ali Khamenei ar putea fugi la Moscova, "pentru că nu are alt loc unde să meargă". Conform raportului citat de The Times, din punct de vedere politic, liderul suprem al Iranului a ieşit "slăbit" semnificativ după războiul de 12 zile cu Israelul din iunie 2025. De altfel, el a apărut extrem de rar în public în ultima perioadă, inclusiv în timpul protestelor recente.

The Times mai scrie că planul de fugă al lui Khamenei ar fi inspirat de plecarea fostului președinte sirian Bashar al-Assad, înlăturat de la putere în decembrie 2024 și refugiat în Rusia. În septembrie 2025, un tribunal sirian l-a condamnat în lipsă pe Assad, acuzându-l de crime, tortură și detenții ilegale. Întrebat despre situația acestuia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să ofere detalii privind azilul politic primit de Assad în Rusia.

Articolul continuă după reclamă

Trump avertizează că Iranul va fi "lovit foarte tare" dacă vor fi ucişi protestatari

Preşedintele american Donald Trump a avertizat duminică Iranul că va fi "lovit foarte tare" dacă vor mai muri protestatari în timpul tulburărilor care zguduie ţara de mai bine de o săptămână. "Urmărim situaţia cu mare atenţie. Dacă încep să ucidă oameni aşa cum au făcut-o în trecut, cred că vor fi loviţi foarte tare de Statele Unite", a declarat Trump reporterilor la bordul avionului Air Force One.

Peste 20 protestatari, ucişi în timpul protestelor recente

El nu a oferit detalii cu privire la măsurile pe care SUA le-ar putea lua în considerare. Cel puţin 19 protestatari au fost ucişi în timpul protestelor recente, a relatat duminică organizaţia Iran Human Rights, cu sediul la Oslo. Sute de persoane ar fi fost rănite şi arestate, a declarat organizaţia. Guvernul iranian continuă să nu ofere informaţii despre tulburări şi victime. Cifrele actuale se bazează în principal pe relatări de pe reţelele de socializare şi de la activişti din străinătate.

Iniţial, oamenii au protestat doar în Teheran împotriva politicii economice a guvernului, dar în curând protestele s-au transformat în tulburări politice la nivel naţional. Pe lângă criticile la adresa conducerii, există şi apeluri la revenirea monarhiei, care a fost răsturnată de Revoluţia Islamică în 1979. Vineri, Trump le-a promis sprijinul celor care participă la proteste, într-o postare pe Truth Social. "Dacă Iranul împuşcă şi ucide violent protestatari paşnici, aşa cum îi este obiceiul lor, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor", a scris el. "Suntem gata de acţiune şi gata de plecare", a adăugat Trump.

SUA şi Iranul sunt duşmani de moarte încă de la Revoluţia Islamică şi nu au relaţii diplomatice oficiale. În iunie, armata americană s-a alăturat războiului Israelului împotriva Iranului şi a bombardat instalaţii nucleare cheie de acolo. SUA şi Israelul acuză Iranul că vrea să construiască o bombă nucleară, o acuzaţie pe care Teheranul o neagă.

Protestele au cuprins zeci de oraşe iraniene

Protestele din Iran continuă de opt zile consecutiv în zeci de oraşe din ţară, inclusiv la Teheran, în ciuda măsurilor de securitate sporite şi a arestării a aproape o mie de persoane. Imaginile postate de activişti pe reţelele de socializare arată adunări în diferite părţi ale capitalei iraniene, precum şi în alte oraşe precum Shiraz, Qazvin, Karaj, Mashhad şi Tabriz, printre altele, cu sloganuri împotriva Republicii Islamice.

Pe lângă marşurile stradale, activiştii au raportat greve sectoriale şi proteste studenţeşti. Conform videoclipurilor care circulă pe reţelele de socializare, în unele cazuri au izbucnit ciocniri violente între protestatari şi forţele de securitate care au recurs la gaze lacrimogene, focuri de armă şi arestări pentru a dispersa mulţimile.

În primele opt zile de demonstraţii, cel puţin 20 de persoane au murit, inclusiv un ofiţer de securitate, şi aproximativ 990 au fost arestate, potrivit datelor de la ONG-ul de opoziţie iraniană Hrana, cu sediul în SUA. Hrana a detaliat că, începând cu 28 decembrie, au fost înregistrate proteste în aproximativ 78 de oraşe în 26 din cele 31 de provincii ale ţării.

Duminică, şeful poliţiei iraniene, generalul de brigadă Ahmad Reza Radan, a anunţat că "în ultimele două nopţi au avut loc arestări ţintite ale unor lideri care au incitat populaţia", adăugând că unii deţinuţi "au mărturisit că au primit dolari", referindu-se la presupusa finanţare externă a protestelor.

Iranul se confruntă cu o criză economică profundă, cu o inflaţie anuală care depăşeşte 42%, iar inflaţia interanuală a depăşit în decembrie 52% faţă de aceeaşi lună a anului precedent, exacerbată de sancţiunile severe impuse de Statele Unite şi ONU împotriva ţării pentru programul său nuclear.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi prelungit vacanţa? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰