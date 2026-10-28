Tinerii din China, sătui de stres și cu buzunarele goale, au început "să adopte" cărămizi cu muşchi

Tinerii din China, epuizaţi din cauza presiunii de la locul de muncă și de așteptările societății, au găsit un nou hobby care nu le golește nici buzunarele, nici energia. În loc să-și ia o pisică sau să-și caute un partener, unii au început să crească... cărămizi acoperite cu mușchi.

Ideea a devenit virală pe rețelele sociale, unde hashtagul dedicat acestui trend a strâns peste 5 milioane de vizualizări pe platforma Weibo, scrie The Guardian.

Creșterea unei "cărămizi de companie" nu presupune prea mult efort. Proprietarii trebuie doar să o stropească de câteva ori pe zi cu apă și să aștepte ca sporii de mușchi din aer să se prindă de suprafața ei. În timp, cărămida capătă o culoare verde.

Presa chineză a descris aceste "animale de companie" neobișnuite drept aproape nemuritoare.

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"Nu am pisici, nu am relație. Așa că am început să cresc o cărămidă"

Pentru unii tineri, hobby-ul este mai mult decât o glumă de pe internet. Ei spun că îngrijirea unei cărămizi le oferă un sentiment de satisfacție, fără responsabilitățile și presiunea asociate altor forme de companie. "Nu am pisici, nu am o relație. Așa că am început să cresc o cărămidă", a scris un utilizator pe rețelele sociale.

Un alt tânăr a publicat o fotografie cu o cărămidă de culoare ruginie și a explicat de ce îi place noul hobby: "Nu trebuie să producă nimic, nu are indicatori de performanță de îndeplinit, nu trebuie să mă rog de ea să înflorească și nici să-i compar creșterea cu a altora".

Un alt utilizator a povestit că prietenii l-au întrebat dacă și-a pierdut mințile. Răspunsul său a fost că o cărămidă îi oferă un sentiment de siguranță pe care nu îl găsește întotdeauna în relațiile cu oamenii.

De ce aleg tinerii din China să trăiască mai simplu

Fenomenul apare într-o perioadă în care tot mai mulți tineri chinezi se îndepărtează de așteptările tradiționale ale societății, precum căsătoria, copiii și munca până la epuizare.

Piața muncii este dificilă, în special pentru tinerii aflați la început de carieră. Potrivit statisticilor oficiale citate de The Guardian, aproape unul din cinci chinezi cu vârste între 16 și 24 de ani, care nu sunt studenți, era șomer.

În același timp, natalitatea Chinei a scăzut la un nivel record anul trecut, pe fondul presiunilor economice și al schimbării priorităților generațiilor tinere. Unii aleg astfel să renunțe la cursa pentru succes profesional și personal și să adopte un stil de viață cunoscut drept "lying flat", adică să facă mai puțin, să reducă stresul și să nu mai urmărească permanent obiectivele impuse de societate.

Autoritățile avertizează asupra riscurilor

Popularitatea fenomenului a atras însă și atenția specialiștilor, care avertizează că mușchiul cultivat în interior poate favoriza apariția mucegaiului. Unii dintre cei care au încercat acest hobby s-au plâns de mâncărimi ale ochilor și de secreții nazale.

Li Xuedong, profesor specializat în studiul mușchilor, le-a recomandat pasionaților să păstreze cărămizile într-un spațiu închis. Specialistul a mai sfătuit oamenii să poarte mănuși de unică folosință și mască atunci când le mută dintr-un loc în altul, pentru a reduce inhalarea sporilor și contactul acestora cu pielea.