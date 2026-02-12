Lindsey Vonn, vedeta americană a schiului alpin care şi-a fracturat piciorul stâng duminică, în timpul probei feminine de coborâre de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a fost supusă miercuri unei a treia operaţii. Anunţul a fost făcut chiar de sportivă pe contul său de Instagram, scrie BBC.

Lindsey Vonn, mesaj de pe patul de spital. A fost operată a treia oară după accidentul de la JO de Iarnă - Instagram/@lindseyvonn

"Am avut a treia operaţie astăzi şi a fost un succes. Cuvântul 'succes' are un sens complet diferit faţă de acum câteva zile. Fac progrese şi, chiar dacă sunt lente, ştiu că va fi bine", a scris Vonn, distribuind o fotografie cu ea întinsă pe un pat de spital, în care piciorul stâng i se poate vedea stabilizat de un fixator extern impresionant care pare să meargă de la tibie la şold prin femur, scrie BBC.

"De asemenea, felicitări uriaşe colegilor mei şi tuturor sportivilor din Team USA care sunt acolo, mă inspiră şi îmi oferă motive să îi susţin", a mai scris Vonn.

Luni, schioarea a declarat că "nu are regrete".

"Am îndrăznit să visez şi am muncit din greu pentru a realiza acest lucru", a mai spus sportiva.

"Regina vitezei", accident la 13 secunde după start

"Regina vitezei", cum este supranumită Vonn, superstarul aşteptat al Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, unde a vizat aurul olimpic la coborâre la 41 de ani şi la şaisprezece ani după titlul obţinut la Vancouver, a căzut după numai treisprezece secunde de la startul luat pe pista Olimpia delle Tofane, duminică.

Ea şi-a pierdut echilibrul din cauza unei denivelări, a lovit o poartă cu braţul drept şi a fost proiectată în aer, prăbuşindu-se apoi violent pe pârtie, fără să-şi piardă schiurile.

După o lungă intervenţie a salvatorilor pe pârtie, Vonn a fost transportată cu elicopterul la spitalul din Cortina d'Ampezzo pentru primele examinări, apoi transferată la Treviso, din nou cu elicopterul.

Revenire spectaculoasă după ce s-a retras din sport în 2019

Ea suferise deja două intervenţii chirurgicale la Spitalul Ca' Foncello din Treviso.

Campioană olimpică la coborâre din 2010, Lindsey Vonn încerca o revenire incredibilă, ţintind aurul olimpic, după ce şi-a rupt ligamentul încrucişat anterior de la genunchiul stâng la sfârşitul lunii ianuarie.

Vonn s-a retras din sport în 2019 ca cea mai titrată schioare din istorie la acel moment, după ce a suferit mai multe accidentări grave la picioare.

Sportiva îşi reluase cariera în iarna trecută, după aproape şase ani de absenţă şi era considerată una dintre favoritele JO 2026, cu un palmares impresionant de şapte clasări pe podium în nouă curse în Cupa Mondială, inclusiv două victorii, înaintea accidentului de la Crans-Montana (Elveţia).

