Fenomen cutremurător în Marea Britanie, o investigație a jurnaliștilor de la The Sun a scos la iveală cruzimea rețelelor de trafic de carne vie din România. Vârsta victimelor e de la un an la altul tot mai fragedă, s-a ajuns la adevărate aberații: autoritățile au reușit să salveze din ghearele proxeneților și fete ce nu împliniseră încă 12 ani. Numărul copilelor forțate cu pistolul la tâmplă să se prostitueze e în creștere continuă. Cu cât victimele, ademenite prin metoda loverboy, sunt mai tinere, cu atât mai scump e tariful pus de proxeneți. Cei care apelează la serviciile traficanților români folosesc o platformă online și comandă sex direct la domiciliu, la fel de simplu precum și-ar comanda prânzul pe platformele de food delivery.

Reporterii publicaţiei The Sun scriu povestea Marei, o tânără de 19 de ani din România. A fost abordată online de un tânăr. După mai multe conversaţii, fata s-a îndrăgostit de el şi s-a lăsat convinsă să vină în Marea Britanie. Dragostea din online s-a transformat, peste noapte, în coşmar. Pretinsul iubit era de fapt traficant de persoane. A amenințat-o cu arma și a obligat-o să se prostitueze.

"La fiecare casă în care ajungeam mă rugam: „Doamne, dacă intru, cine știe cum voi ieși“. Odată, traficantul meu m-a bătut cu o țeavă de metal. Mi-au spus că dacă mă întorc în România, mă vor omorî" a povestit Mara pentru The Sun.

În fiecare zi, era mutată dintr-un oraş în altul şi, zilnic, avea până la 20 de clienţi. Dacă spunea nu, era bătută crunt.

Numărul de victime ale traficului în Marea Britanie a crescut cu 13%

Aproape 20.000 de victime ale traficului de carne vie sunt în evidenţa poliţiştilor britanici, cu 13% mai mult faţă de anul trecut.

Victimele sunt ademenite prin metoda loverboy, sunt abordate încă de mici pe reţelele sociale de către traficanţi, sunt păcălite că trăiesc o poveste de dragoste şi acceptă să plece din România pentru o viață mai bună, în Marea Britanie. Dar nu e deloc așa.

"Toate asistăm la cel puţin o crimă, când suntem acolo, deoarece vor să ne sperie şi să rămânem acolo. Dimineaţa traficanţii au venit şi.... Au pus-o într-o pungă de plastic şi m-au lăsat pe mine să curăţ (n.r. – sângele)" şi-a povestit experienţa o victimă.

Câştiguri de peste 100.000 de lire de pe urma victimelor

Proxeneții câştigă peste 100.000 de lire sterline de pe urma fiecărei fete traficate. Veniturile cresc substanţial cu cât victima este mai tânără.

"Avem o fetiţă de 14 ani ce s-a îndrăgostit de iubitul ei ce a exploatat-o şi a bătut-o, o fetiţă de 16 ani a fost violată de tatăl ei, o fetiţă de 13 ani a intrat într-un anturaj greşit şi au forţat-o, au bătut-o" a explicat cineva.

La finalul lunii aprilie, capii unei reţele ce aduceau femei din România în Marea Britanie şi-au recunoscut vina în faţa anchetatorilor. Cel puţin 14 tinere, cu vârste între 20 şi 30 de ani, erau traficate în Doncaster, Norwich sau Londra.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰