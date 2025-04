Aeronava de tip Cessna 310R plecase din Boca Raton şi avea ca destinaţie Tallahassee. La nici 20 de minute de la decolare, avionul de mici dimensiuni, în care se aflau trei persoane, s-a prăbuşit.

"Se pare că aeronava avea probleme mecanice şi s-a prăbuşit aici pe Military Trail. S-a prăbuşit. La sol, se afla o maşină. Confirmăm acum că există trei persoane decedate din avion şi o persoană a fost rănită la sol, însă viaţa nu îi este pusă în pericol", a declarat Michael LaSalle, şef adjunct pompieri Boca Raton.

Trei persoane au murit

Bărbatul care se afla în maşină a fost transportat la spital după ce a intrat cu vehiculul într-un copac, totul din cauza incendiului izbucnit la sol. Imagini surprinse de dronă arată fragmente împrăştiate pe un drum şi pe o cale ferată. Conform primelor informaţii, avionul s-ar fi învârtit de mai multe ori în jurul aeroportului din Boca Raton.

"Zbura foarte jos şi mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, nu părea bine ce se întâmplă şi, când s-a prăbuşit, am auzit totul. Am auzit când s-a prăbuşit, am auzit sunetul puternic, geamurile şi apoi focul şi fumul", spune un martor.

Anchetatorii investighează acum cele întâmplate pentru a afla care a fost cauza.

Momentul tragic vine la nici o zi după ce un elicopter în care se afla o familie întreagă, venită din Spania, s-a prăbuşit în râul Hudson. Trei adulţi, printre care şi directorul unei cunoscute companii de inginerie, şi trei copii au murit. Cu numai câteva momente înainte, pilotul ar fi trimis un mesaj radio în care spunea că a rămas fără combustibil și că se întoarcea la heliport.

Familia ajunsese la New York cu ocazia zilei de naştere a uneia dintre fetiţe, care împlinea nouă ani. Cu scurt timp înainte să-şi piardă vieţile, au fost fotografiaţi, cu zâmbetul pe buze, chiar în elicopter.

