"Trebuie să-l lăsăm pe Putler fără oxigen". Cum merge planul ucrainenilor de a lăsa maşinăria de război a Rusiei fără bani cu ajutorul dronelor cu AI

Un atac cu drone a vizat marţi fabrici din Tatarstan, la peste 1.100 km de graniţa cu Ucraina, şi a făcut cel puţin şase răniţi, au anunţat autorităţile regionale. "Un atac cu drone aeriene a fost efectuat în această dimineaţă împotriva unor fabrici din Tatarstan situate la Elabuga şi Nijnekamsk", a declarat serviciul de presă al liderului Tatarstanului Rustam Minnihanov într-un comunicat pe aplicaţia Telegram, citat de France Presse.

Atacul "nu a produs pagube grave, procesul tehnologic al întreprinderilor nu a fost perturbat", asigură comunicatul, fără a preciza care fabrici au fost vizate. "La Elabuga, din păcate, sunt răniţi", a subliniat serviciul de presă. Zona economică specială (ZES) Alabuga, creată în 2006 şi care are zeci de fabrici şi companii, specializate mai ales în producţia de produse chimice, inginerie mecanică şi prelucrarea metalelor, este situată la aproximativ zece kilometri de oraşul Elabuga.

Două drone au atacat un cămin pentru muncitori din Alabuga marţi la primele ore, rănind doi oameni, a precizat serviciul de presă al ZES într-un comunicat. Agenţia de presă rusă TASS, care a citat serviciile de urgenţă, a relatat că în total şase oameni au fost răniţi. La Nijnekamsk se găseşte o rafinărie importantă de petrol.

Ucraina, confruntată cu ofensiva rusă timp de doi ani, şi-a intensificat atacurile împotriva Rusiei în ultimele săptămâni, vizând în special obiective energetice. Kievul a promis că va aduce luptele pe pământul rus, ca represalii pentru numeroasele bombardamente pe teritoriul său, dar mai are un obiectiv, să lase fără bani maşinăria de război a Rusiei.

CNN: Atacurile asupra rafinăriilor ar putea avea un impact mai mare decât sancţiunile

O analiză CNN arată că aceste atacuri ucrainene îndrăznețe lovesc industria masivă de petrol și gaze a Rusiei, care, în ciuda sancţiunilor occidentale a rămas cea mai mare sursă de venituri pentru economia de război a Moscovei. Ucrainenii folosesc drone cu rază de acțiune mai mare și capabilități mai avansate, dintre care unele au început chiar să aibă integrate o formă incipientă de inteligență artificială care le ajută să zboare și să evite doborârea prin mijloace de război electronic, potrivit unei surse ucrainene citate de CNN.

Pe 13 martie, ucrainenii au lovit rafinăria Rosneft din Ryazan, una dintre cele mai mari din Rusia, situată peste 500 km distanță de Ucraina. Atacul respectiv a făcut parte dintr-un efort concentrat de a lovi rafinăriile de petrol iar ucrainenii au început să atace puncte critice pentru a maximiza efectele.

Mai mulți experți au spus pentru CNN că, de exemplu, în loc să lovească instalațiile de stocare a combustibilului, Ucraina loveşte unitățile de rafinare, unde țițeiul este procesat și transformat în combustibil sau în alte derivate. "Din ceea ce am văzut, unele dintre țintele lovite au nevoie de multă tehnologie occidentală, iar Rusia are dificultăţi în a achiziționa această tehnologie", a declarat Noah Sylvia, analist la un think tank din Marea Britanie.

Piețele sunt atente la aceste atacuri. Experții cred chiar că ele ar putea avea un impact mai mare asupra economiei ruse decât sancțiunile actuale."Dacă te gândești la sancțiunile aplicate până acum, ele au ocolit în mare măsură energia. Exporturile de energie, țiței, gaze naturale, produsele rafinate au fost cele care au salvat cu adevărat economia Rusiei pentru a continua să lupte în acest război" ,a spus Helima Croft, director la banca de investiții RBC Capital Markets. "Considerăm acest lucru drept o schimbare a tacticii ucrainene de a încerca să priveze de fonduri mașina de război rusească".

Americanii, îngrijoraţi de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti

Ucraina spune că a oprit 12% din capacitatea de rafinare a Rusiei, în timp ce Reuters a calculat că este de până la 14%. Rusia a recunoscut că o parte din capacitatea sa de rafinare a scăzut și a interzis temporar exporturile de benzină pentru a evita o creștere a prețurilor interne la combustibil. "Aceste săptămâni au demonstrat multora că mașina de război rusească are vulnerabilități pe care le putem atinge cu armele noastre", a declarat Volodimir Zelenski luna trecută.

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor au dus la o creștere a prețului petrolului la nivel mondial. Ţițeiul Brent a crescut cu aproape 13% în acest an iar politicienii din Statele Unite sunt îngrijorate de impactul economic într-un an electoral important. Deși nu au menționat prețurile la energie, oficialii de la Washington au spus că descurajează în mod activ Ucraina să lovească aceste rafinării. "Am spus de mult timp că nu încurajăm și nu permitem atacurile în interiorul Rusiei", a declarat un oficial pentru CNN.

Croft a amintit că sancțiunile americane și internaționale impuse Rusiei au fost concepute pentru a menține pe piețe petrolul rusesc şi gazele naturale. "Asta a fost înțelegerea cu Ucraina: vă vom da bani, vă vom oferi arme, dar stați departe de instalația de export, stați departe de energia rusă, pentru că nu vrem o criză energetică masivă", a explicat Croft.

O îngrijorare mai mare, spun experții, este că Ucraina nu se va opri la rafinării. Unele dintre cele mai mari porturi petroliere din Rusia, prin care trec două treimi din exporturile de țiței și produse petroliere, se află în raza de acțiune a dronelor ucrainene.

"Dacă am avea doar o singură facilitate majoră de export, cred că impactul asupra piețelor ar fi substanțial", a spus Croft. "Multe dintre aceste facilități de export sunt adiacente rafinăriilor și, deocamdată, pare o alegere deliberată de a merge după rafinării".

Oficialii ucraineni au admis că SUA au transmis că sunt îngrijorate, dar spun că atacurile vor continua. "Este clar că trebuie să minimizăm aceste venituri bugetare cât mai mult posibil și să tăiem automat oxigenul lui Putler", a spus Vasîl Maliuk, șeful SBU, folosind o combinație între numele lui Putin și Hitler. "Deci vom continua să lucrăm, în timp ce țara care este o staţie de benzină continuă să ardă", a adăugat el.

