Au străbătut mai bine de 4 luni Pacificul cu barca şi au stabilit recordul mondial. Trei fraţi din Scoţia şi-au început aventura pe mare în aprilie şi nu s-au gândit niciodată câte aveau să se întâmple pe drumul lor. Peripeţiile şi micile accidente nu i-au făcut, însă, să renunţe.

Cu rachete de semnalizare în mâini, cei trei fraţi campioni au anunţat mândri că lunga lor călătorie de 139 de zile a ajuns la final. Jamie, Ewan şi Lachlan Maclean, originari din Edinburgh, au ajuns pe uscat în aplauzele rudelor şi susţinătorilor. Aventura de 14.500 de kilometri a început în aprilie, când au plecat din Lima cu o barcă botezată Rose Emily, în amintirea surorii lor care şi-a pierdut viaţa. Drumul nu a fost însă deloc uşor. Tinerii aventurieri au îndurat vremea extremă şi răul de mare zile la rând. Lachlan aproape că a fost înghiţit de valurile uriaşe.

Ewan şi-a dat demisia ca să fie alături de fraţii lui în marea călătorie. Iar fiecare în parte mărturiseşte că nu ar fi reuşit să ducă la bun sfârşit drumul dacă nu se aveau unul pe celălalt. "Ultimele trei zile, fizic, au fost probabil unele dintre cele mai grele, pentru că ne-am chinuit foarte mult să trecem de Curentul Australian de Est. Mai apoi de Marea Barieră de Corali şi, cu acestea două combinate, pur şi simplu mergeam cu viteza melcului şi moralul ne era la pământ", a povestit Jamie Maclean.

Călătoria a avut şi un scop caritabil. Trio-ul a strâns peste 800.000 de lire sterline pentru proiecte de apă potabilă în Madagascar. Şi nu se opresc.

Fraţii vor să atingă ţinta de 1 milion de lire sterline.

