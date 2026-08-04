Kronospan răspunde apelului lui Bolojan. Opreşte o parte din producţie pentru a reduce consumul de energie

Kronospan a decis să oprească, în mod etapizat, o parte dintre liniile sale de producţie, cu scopul de a reduce consumul de energie electrică al companiei cu până la 50%, în contextul situaţiei actuale de pe piaţa energiei din România.

Potrivit unui comunicat al companiei, măsura vine "ca răspuns responsabil" la solicitările transmise operatorilor industriali de a contribui la echilibrarea Sistemului Energetic Naţional în perioada actuală, marcată de presiuni asupra capacităţii de producţie şi distribuţie a energiei electrice.

"Oprirea liniilor de producţie se va realiza gradual, în funcţie de nevoile sistemului energetic, iar compania monitorizează permanent evoluţia situaţiei pentru a putea relua activitatea la capacitate normală imediat ce condiţiile o vor permite", se arată în comunicat.

Compania subliniază că livrările către clienţi nu vor fi afectate de această măsură.

Articolul continuă după reclamă

Kronospan este unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din România. O parte din consumul propriu este acoperit prin producţia de energie electrică din panouri fotovoltaice, precum şi din producţia proprie de energie prin unităţi de cogenerare.

"Kronospan reafirmă angajamentul său faţă de funcţionarea responsabilă şi sustenabilă a operaţiunilor din România şi va continua să colaboreze cu autorităţile şi operatorii din sistemul energetic pentru depăşirea acestei perioade dificile", dau asigurări reprezentanţii companiei.

În luna iulie, două explozii urmate de incendii au afectat fabrica de prelucrare a lemnului din Braşov. Instalația de transport a rumegușului a luat foc, iar fumul negru a acoperit oraşul. Una din deflagraţii a fost surprinsă de camerele echipei Observator.