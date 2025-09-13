Trei măicuțe austriece, toate cu vârste peste 80 de ani, au decis că viața la azil nu li se potrivește aşa că au decis să se întoarcă "acasă", la mănăstirea unde și-au petrecut mare parte din viață, scrie BBC .

Trei măicuțe austriece, trecute de 80 de ani, au fugit din azil și s-au întors la vechea lor mănăstire - Instagram @nonnen_goldenstein

Bernadette în vârstă de 88 de an, Regina de 86 de ani Sister Rita de 82 de ani sunt ultimele trei măicuțe de la mănăstirea Kloster Goldenstein din Elsbethen, lângă Salzburg. Autoritățile bisericești nu sunt fericite de aventura celor trei, dar măicuțele sunt încântate.

"Sunt atât de bucuroasă că am ajuns acasă", a spus măicuţa Rita. "Mi-a fost mereu dor de mănăstire. Sunt fericită și recunoscătoare că m-am întors". Trio-ul susține că au fost luate din mănăstire împotriva voinței lor în decembrie 2023. "Nu ni s-a cerut părerea", spune Bernadette. "Aveam dreptul să rămânem aici până la sfârșitul vieții și acest drept ne-a fost încălcat."

Cele trei măicuțe și-au petrecut mare parte din viață la Schloss Goldenstein, un castel care a fost mănăstire și școală privată pentru fete din 1877. Școala funcționează și astăzi, acceptând băieți din 2017. Sora Bernadette a venit la școală ca adolescentă, în 1948, având printre colegi pe celebra actriță austriacă Romy Schneider. Sora Regina a venit în 1958, iar sora Rita patru ani mai târziu. Toate trei au lucrat mulți ani la școală ca profesoare. Iar măicuţa Regina a fost chiar directoare.

Însă numărul măicuțelor a scăzut treptat. În 2022, clădirea a fost preluată de Arhiepiscopia de Salzburg și de Abația Reichersberg, o mănăstire augustiniană. Comunitatea a fost dizolvată oficial la începutul anului 2024, iar măicuțele rămase au primit dreptul de a locui acolo pe viață, atât timp cât sănătatea și capacitatea lor mintală le permiteau.

În decembrie 2023, s-a decis mutarea celor trei femei într-un azil catolic, unde nu au fost fericite. La începutul lunii septembrie, Bernadette, Rita și Regina s-au întors la mănăstire, ajutate de foști elevi. "Am fost ascultătoare toată viața, dar acum era prea mult", a spune Bernadette.

Au luat câteva lucruri și s-au întors acasă. Ușile apartamentelor lor fuseseră schimbate, așa că a fost chemat un lăcătuș. La sosire, nu era curent electric și nici apă. Markus Grasl, superiorul mănăstirii, nu a fost încântat de fapta celor trei femei. "Camerele mănăstirii nu mai pot fi folosite și nu îndeplinesc condițiile pentru îngrijire corespunzătoare", a explicat el. În plus, starea de sănătate a măicuțelor face "viața independentă la Goldenstein imposibilă". Potrivit acestuia, azilul le oferea "îngrijire medicală absolut esențială şi profesională".

Cu toate astea, cele trei măicuțe s-au instalat acum în vechiul lor cămin. Curentul și apa au fost parțial refăcute, susținătorii le aduc alimente și provizii, iar doctorii le vizitează regulat. Octogenarele sunt hotărâte să rămână la mănăstire. "Decât să mor la azil, mai bine merg pe un câmp și intru în eternitate așa", a declarat sora Bernadette.

