Va lansa Trump o intervenţie militară în Cuba? Serviciile americane fac scenarii cum va răspunde Havana

Fostul preşedinte cubanez Raul Castro a fost pus oficial sub acuzare pentru crimă în Statele Unite. Este o escaladare a campaniei de presiune a Washingtonului împotriva guvernului comunist de la Havana, iar gestul aminteşte de inculparea pentru trafic de droguri a fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro. În timp ce Donald Trump dă asigurări că nu va exista o escaladare în Cuba, presa de peste ocean scrie că serviciile de informaţii analizează cum ar reacţiona Cuba dacă SUA ar lansa o acţiune militară împotriva ei. 

de Georgiana Dulgheru

la 21.05.2026 , 12:11
Printr-un gest rar de punere sub acuzare a unui lider străin, care aminteşte de soarta fostului lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, SUA au anunţat ieri că l-au inculpat pentru crimă pe Raul Castro. În vârstă de 94 de ani, acesta a fost ministrul Apărării înainte de a prelua preşedinţia în 2008, după ce fratele său Fidel Castro, mort în 2016, s-a îmbolnăvit. 

SUA îl acuză pe Raul Castro de crimă pentru fapte din 1996

Faptele de care este acuzat s-au petrecut în 1996, când Raul era ministru al Apărării. Atunci au fost atacate trei avioane civile Cessna 337 Skymaster ale organizaţiei Brothers to the Rescue, o organizaţie formată în principal din exilaţi cubanezi din Florida. Două dintre ele au fost doborâte de aviaţia militară cubaneză, în apropierea coastei de nord a Cubei, iar al treilea a reuşit să scape. Patru persoane au murit.

Ulterior, Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale a concluzionat că avioanele au fost doborâte deasupra apelor internaţionale. Fidel Castro a spus că armata cubaneză a acţionat în baza unor ordine permanente care prevedeau doborârea avioanelor ce pătrundeau în spaţiul aerian al Cubei. El a susţinut că Raul Castro nu a emis un ordin specific de deschidere a focului asupra aeronavelor.

Va exista o intervenţie militară americană în Cuba?

În urma inculpării, americanii se întreabă dacă va exista o intervenţie militară în Cuba, după modelul venezuelean. Presa americană vede gestul drept un mijloc de presiune suplimentară asupra Cubei ca să aleagă "o nouă cale".

Trump a dat asigurări că o "escaladare" nu va fi necesară în Cuba, dar a numit inculparea lui Raul Castro de către justiţia americană "o zi foarte mare", potrivit AFP. "Nu va exista o escaladare. Nu cred că este necesar. Locul acela se prăbuşeşte în ruine", a declarat preşedintele american presei.

Potrivit CBS News, serviciile de informaţii din SUA evaluează modul în care Cuba ar putea reacţiona dacă SUA ar lansa acţiuni militare. Pentagonul a început să dezvolte scenarii militare pentru Trump, în timp ce analiştii studiază ce consecinţe ar avea o intervenţie a SUA la Havana.

Şeful CIA a cerut Havanei să rupă legăturile cu Rusia, China şi Iran

Potrivit sursei citate, Cuba a achiziţionat drone de atac, dar nu este clar cine le-a furnizat sau cum au fost obţinute. Siteul de ştiri Axios a relatat primul, scriind că Havana a obţinut peste 300 de drone militare şi ar fi plănuit atacarea bazei americane de la Guantanamo Bay, în cazul izbucnirii unor ostilităţi cu SUA. Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a avertizat că un atac american ar provoca o "baie de sânge". 

Săptămâna trecută, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit la Havana cu oficiali din serviciile de informaţii şi cu Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul lui Raul Castro. Un oficial CIA a declarat că Ratcliffe le-a spus oficialilor cubanezi că Trump le oferă "o oportunitate reală de colaborare" şi o şansă de stabilizare a economiei, avertizând totodată că această oportunitate depinde de ruperea legăturilor cu adversarii SUA, adică Rusia, China şi Iran. Ratcliffe a mai spus că oferta nu va fi valabilă pe termen nelimitat.

Rusia ar avea în Cuba cel mai mare post de spionaj

Într-un ordin executiv emis la începutul acestui an, Trump susţine că în Cuba s-ar afla cel mai mare post de spionaj al Rusiei din afara graniţelor sale. Şi administraţia Biden a acuzat China că are instalaţii de interceptare pe insula  aflată la mai puţin de 150 de km de ţărmurile SUA.

Un oficial american a declarat pentru CBS News că vizita rară a lui Ratcliffe în Cuba va testa dacă vocile din regimul cubanez care recunosc că ţara are nevoie de o nouă direcţie îi pot convinge pe adepţii liniei mai dure, care cred că abilitatea lor de a rezista presiunii americane timp de 67 de ani înseamnă că vor putea rezista şi în faţa lui Trump.

Vizita lui Ratcliffe a venit după o serie de întâlniri secrete între oficiali cubanezi şi înalţi oficiali ai Departamentului de Stat. În aprilie, o delegaţie americană s-a deplasat la Havana pentru a discuta posibilitatea de a oferi Cubei acces la internet prin Starlink, operat de SpaceX, compania lui Elon Musk.

