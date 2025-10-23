Antena Meniu Search
Trei persoane bănuite că au ajutat serviciile de spionaj ale Rusiei au fost arestate în Marea Britanie

Trei persoane au fost arestate în Londra conform Legii privind Securitatea Naţională, sub suspiciunea că au ajutat serviciile de informaţii ruseşti. Poliţia Metropolitană a declarat că trei bărbaţi, în vârstă de 48, 45 şi 44 de ani, au fost arestaţi în vestul și centrul Londrei, relatează Sky News.

Trei bărbaţi au fost arestaţi joi în Marea Britanie. Toţi cei trei bărbaţi au fost arestaţi sub suspiciunea că au ajutat un serviciu de informații străin, încălcând Legea privind Securitatea Naţională. Ţara în legătură cu care se fac acuzaţiile este Rusia, a precizat Poliția Metropolitană.

"Observăm un număr tot mai mare de ceea ce numim "proxi‑uri", recrutaţi de serviciile de informaţii străine, iar aceste arestări sunt direct legate de eforturile noastre permanente de a întrerupe acest tip de activitate. Oricine ar putea fi contactat şi tentat să comită activităţi infracţionale în favoarea unui stat străin aici, în Marea Britanie, ar trebui să se gândească de două ori. Acest tip de activitate va fi investigat şi oricine va fi găsit implicat riscă urmărirea penală, cu consecinţe foarte serioase pentru cei condamnaţi", a declarat Comandantul Dominic Murphy, şeful Poliţiei pentru Contraterorism din Londra. 

