Trei presupuși membri Hamas, arestați în Germania. Ar fi încercat să procure arme pentru atacuri

Trei bărbați suspectați că fac parte din mişcarea islamistă palestiniană Hamas au fost arestați miercuri în Germania, fiind acuzați că încercau să procure arme pentru atacuri asupra instituțiilor evreiești sau israeliene, potrivit procurorilor germani. Cei trei sunt acuzați de apartenență la o organizație teroristă străină și de pregătirea unui act de violență care pune în pericol statul.

Conform anchetatorilor, cei trei suspecți, identificați doar prin prenume și inițiala numelui, în acord cu legislația germană, ar fi încercat să obțină arme și muniție "pentru asasinate țintite asupra unor instituții evreiești sau israeliene", potrivit CNN.

Procurorii afirmă că, "cel puțin din vara anului 2025", bărbații ar fi fost implicați activ în procurarea de arme de foc și muniție pentru Hamas, organizație desemnată ca teroristă de Uniunea Europeană.

Ce arme au fost găsite la percheziții

În timpul perchezițiilor, poliția germană a descoperit mai multe arme, printre care un automat de tip AK-47, pistoale și o cantitate considerabilă de muniție, au anunțat procurorii.

Cei trei suspecți au fost reținuți în Berlin și urmează să compară în fața unui judecător joi, pentru confirmarea măsurii arestului preventiv.

Doi dintre suspecți sunt cetățeni germani, iar al treilea s-a născut în Liban, potrivit autorităților.

Cazuri similare, anchetate anterior în Germania

Germania a mai anchetat cazuri similare în trecut. În decembrie 2023, autoritățile germane și olandeze au arestat patru persoane acuzate că plănuiau atacuri asupra instituțiilor evreiești din Europa. Procesul acestora a început în februarie 2024, la Berlin, conform agenției Reuters.

Anunțul arestărilor vine într-un moment de tensiuni crescute între gruparea Hamas și statele occidentale, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al preocupărilor sporite privind siguranța comunităților evreiești din Europa.

Procurorii germani subliniază că acțiunea are ca scop prevenirea unor atacuri teroriste și limitarea activităților de sprijin logistic pentru grupările extremiste.

