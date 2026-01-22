Tren de navetiști, lovit de o macara în Spania. Sindicaliştii anunţă grevă naţională după tragediile recente

Antena Meniu Search
Un tren de navetiști a intrat într-o macara în sud-estul Spaniei, în apropiere de Cartagena, incidentul soldându-se cu un număr încă neprecizat de pasageri răniți ușor. Accidentul are loc pe fondul unei serii de evenimente feroviare grave care au zguduit recent Spania.

Un tren de navetiști a fost implicat joi într-un accident în sud-estul Spaniei, după ce a lovit o macara de construcții, au anunțat serviciile regionale de urgență, citate de Reuters. Incidentul s-a produs în apropiere de orașul Cartagena, în regiunea Murcia.

"Trenul nu s-a răsturnat și nici nu a deraiat", a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență din regiunea Murcia. Autoritățile nu au oferit deocamdată un bilanț exact al persoanelor rănite, precizând însă că este vorba despre leziuni ușoare.

Circulația feroviară, întreruptă

Operatorul spaniol al infrastructurii feroviare, Adif, a transmis pe platforma X că traficul pe linia respectivă a fost suspendat din cauza "pătrunderii în gabaritul infrastructurii a unei macarale care nu aparține operațiunilor feroviare", fără a oferi alte detalii despre circumstanțele accidentului.

Incidentul din Murcia vine la doar câteva zile după un grav accident feroviar produs duminică în regiunea Andaluzia, din sudul Spaniei, unde o coliziune între trenuri de mare viteză s-a soldat cu moartea a cel puțin 43 de persoane. Alte două accidente au avut loc marți, în Catalonia.

Potrivit publicației The Independent, Spania este încă sub impactul tragediei din Andaluzia. La două zile după acel accident, un tren de navetiști a deraiat în apropiere de Barcelona, după ce un zid de sprijin s-a prăbușit pe șine din cauza ploilor abundente. Mecanicul trenului a murit, iar patru pasageri au fost grav răniți.

Sindicatele cer măsuri urgente de siguranță

Pe fondul acestor evenimente, principalul sindicat al mecanicilor de tren a anunțat miercuri declanșarea unei greve naționale de trei zile, programată între 9 și 11 februarie, pentru a protesta față de standardele de siguranță din sistemul feroviar.

"Accidentete grave de la Adamuz și Gelida, ambele soldate cu victime, reprezintă un punct de cotitură în solicitarea tuturor măsurilor necesare pentru a garanta siguranța operațiunilor feroviare", a transmis sindicatul operatorilor de tren SEMAF, într-un comunicat.

