Un copil s-a urcat pe un vagon de tren în Halta de Mișcare Chiajna și s-a electrocutat. CFR atrage atenția că în zonele electrificate ale căii ferate linia de contact funcționează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volți.

Copil de 15 ani, electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de tren în Chiajna - arhivă

CFR SA transmite că, duminică, în jurul orei 17.00, în Halta de Mișcare Chiajna, s-a produs un incident în zona liniei 6, unde se afla staționat un tren de marfă descompus, aparținând operatorului Societatea Națională de Transport Feroviar Marfă „CFR Marfă” SA, potrivit Agerpres.

Un copil a urcat pe unul dintre vagoanele trenului și a intrat în contact cu instalațiile electrificate ale infrastructurii feroviare, fiind electrocutat.

"În zonele electrificate ale căii ferate, linia de contact funcționează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volți, iar apropierea sau atingerea acesteia poate produce accidente extrem de grave. În cazul instalațiilor electrificate, nu este necesară atingerea directă a firului de contact pentru producerea unui accident. Tensiunea ridicată poate genera arc electric, fenomen prin care curentul electric se poate transmite către o persoană aflată la o distanță de aproximativ 1,5 metri de conductor. În aceste situații, corpul uman devine conductor, iar consecințele pot fi fatale sau pot provoca arsuri severe și dizabilități permanente", transmite CFR SA.

Imediat după semnalarea incidentului, la fața locului s-au deplasat echipe de specialitate din cadrul Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" S.A., echipaje ale serviciilor de urgență și organele competente pentru cercetarea circumstanțelor producerii evenimentului.

Când a fost preluat de ambulanță, copilul, care avea vârsta de circa 15 ani, era cooperant.

"CFR" SA atrage atenția că urcarea pe materialul rulant sau apropierea de instalațiile electrificate implică riscuri majore pentru siguranța persoanelor.

