100 de kilometri făcuți în șapte ore cu un tren CFR Călători. Locomotiva era modernizată

Un tren CFR a ajuns cu 305 minute întârziere, după ce locomotiva modernizată s-a defectat. Astfel, trenul RE 9200 pe ruta Pitești – București a ajuns în Capitală aproape de ora 12 deși sosirea era planificată la 6.44.

de Redactia Observator

la 12.03.2026 , 16:49
100 de kilometri făcuți în șapte ore cu un tren CFR Călători. Locomotiva era modernizată Gara de Nord - Profimedia

Astfel, o distanță de 100 kilometri a fost făcută în șapte ore.

Întârzierile pe această rută sunt cât se poate de frecvente. În ziua precedentă RE 9200 a avut doar 52 de minute întârziere, scrie Clubul Feroviar.

Incidentul vine după ce în ziua precedentă a fost înregistrat o altă defecțiune a unui tren CFR Călători. O locomotivă modernizată la SCRL la tracțiunea IR 1633 s-a defectat blocând traficul între Predeal și Timișu de Sus.

