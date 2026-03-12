100 de kilometri făcuți în șapte ore cu un tren CFR Călători. Locomotiva era modernizată
Un tren CFR a ajuns cu 305 minute întârziere, după ce locomotiva modernizată s-a defectat. Astfel, trenul RE 9200 pe ruta Pitești – București a ajuns în Capitală aproape de ora 12 deși sosirea era planificată la 6.44.
Astfel, o distanță de 100 kilometri a fost făcută în șapte ore.
Întârzierile pe această rută sunt cât se poate de frecvente. În ziua precedentă RE 9200 a avut doar 52 de minute întârziere, scrie Clubul Feroviar.
Incidentul vine după ce în ziua precedentă a fost înregistrat o altă defecțiune a unui tren CFR Călători. O locomotivă modernizată la SCRL la tracțiunea IR 1633 s-a defectat blocând traficul între Predeal și Timișu de Sus.
