Trump a promulgat legea care pune capăt celui mai lung shutdown din istoria SUA

Donald Trump a semnat legea care pune capăt celei mai lungi paralizii bugetare din istoria SUA, profitând de ocazie pentru a critica opoziția democrată și a-și lăuda din nou politicile economice.

"Nu vom ceda niciodată șantajului", a declarat președintele SUA în timp ce promulga textul, care fusese adoptat cu puțin timp înainte de Congresul SUA, după 43 de zile care au bulversat mai multe sectoare ale economiei americane.

Căutând să iasă victorios din această dispută prelungită, el i-a atacat pe "extremiștii din celălalt partid", acuzându-i că au închis guvernul din "motive pur politice". "Țara nu a fost niciodată într-o situație mai bună", a afirmat Donald Trump, chiar dacă sondajele indică o nemulțumire tot mai mare în rândul americanilor față de economie.

După adoptarea sa de către Senat luni, Camera Reprezentanților a aprobat proiectul de lege privind bugetul cu 222 de voturi pentru și 209 împotrivă. Doar șase aleși democrați s-au alăturat majorității prezidențiale, în timp ce doi republicani și-au exprimat dezacordul.

După mai mult de 40 de zile de blocaj bugetar, o mână de senatori democrați a cedat în cele din urmă luni, alăturându-se colegilor lor republicani în aprobarea unui nou proiect de lege, care prelungește bugetul anterior până la sfârșitul lunii ianuarie.

Cu toate acestea, textul lasă neclară prelungirea subvențiilor pentru Obamacare, programul de asigurări de sănătate pentru familiile cu venituri mici, spre marea dezamăgire a bazei partidului și a multor aleși democrați.

Donald Trump nu și-a ascuns intențiile, numind programul un "dezastru" și un "coșmar" care ar trebui abolit. El a susținut că, în loc să subvenționeze un sistem colectiv, fondurile ar trebui redistribuite "direct" americanilor, astfel încât aceștia să își poată alege propriile planuri de asigurare de sănătate.

Concesii făcute opoziției

Printre puținele concesii făcute opoziției, textul prevede reintegrarea funcționarilor publici concediați de la începutul "shutdown-ului". De asemenea, include finanțarea programului de asistență alimentară SNAP până în septembrie, împiedicând astfel înghețarea acestui ajutor, de care beneficiază peste 42 de milioane de americani, în cazul unei alte paralizii bugetare la sfârșitul lunii ianuarie, așa cum s-a întâmplat în timpul impasului actual.

Din cauza regulilor de consens politic ale Senatului, a căror abandonare a fost din nou solicitată de președintele SUA miercuri, au fost necesare opt voturi ale opoziției pentru a adopta proiectul de lege. Aceste opt voturi au stârnit furia multor democrați, care au denunțat concesiile modeste și promisiunile false făcute de republicani. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a deplâns ceea ce a numit o "capitulare".

Mulți democrați s-au întrebat, de asemenea, de ce acești senatori au cedat la doar câteva zile după victoriile zdrobitoare ale partidului lor în alegerile cheie din întreaga țară, succese despre care au spus că le-au validat strategia în Congres. Liderul minorității democrate, Hakeem Jeffries, le-a cerut din nou republicanilor miercuri seară să își respecte promisiunea de a organiza în curând un vot privind Obamacare.

"Credem că americanii din clasa muncitoare, americanii din clasa de mijloc și americanii de rând merită același nivel de certitudine pe care republicanii îl oferă în mod constant celor bogați, înstăriți și donatorilor cu relații bune", a spus el într-un discurs din Camera Reprezentanților. "Nu este prea târziu" pentru a prelungi aceste subvenții, a adăugat liderul democrat.

Din octombrie, peste 1 milion de funcționari nu au fost plătiți

Problema acestor subvenții se află în centrul disputei care a dus la închiderea guvernului. Fără prelungirea lor, costurile asigurărilor de sănătate sunt estimate să se dubleze până în 2026 pentru cei 24 de milioane de americani care utilizează Obamacare, potrivit KFF, un grup de reflecție privind politica de sănătate.

De la 1 octombrie, peste un milion de funcționari publici nu au fost plătiți. Plata anumitor beneficii a fost grav perturbată, iar zeci de mii de zboruri au fost anulate în ultimele zile din cauza lipsei de controlori de trafic aerian, deoarece unii controlori au ales să se declare bolnavi decât să lucreze fără plată.

