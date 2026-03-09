O migrenă, o noapte nedormită, oboseala care nu mai trece sau stresul zilnic de la serviciu. Pentru mulți români, soluția e la îndemână: sertarul cu suplimente alimentare. În acest sertar se adună vitamine, minerale, pastile pentru energie, imunitate sau somn, un fel de farmacie personală, dar fără rețetă și fără sfatul unui specialist. Invitată într-un interviu special la Observator 16, Elena Pogorevici, medic nutriţionist şi cercetător vorbeşte despre pericolul suplimentelor alimentare luate fără o opinie medicală.

Suplimentele alimentare au devenit pentru cei mai mulți dintre noi o rutină zilnică. Studiile arată că 94% dintre români au luat în ultimul an vitamine, minerale sau alte pastile care să completeze dieta obişnuită. Iar jumătate dintre aceştia spun că se bazează pe informaţiile citite… pe internet.

Teodora Tompea: Care este cel mai mare risc? Să luăm aceste suplimente fără să mergem la medic, să ne informăm de pe Tik Tok, internet, să vorbim cu prietenii, de ce este periculos?

Elena Pogorevici, medic nutriţionist şi cercetător: Suplimentarea poate fi un act periculos pentru mai multe motive. Suplimentarea trebuie să fie responsabilă. Există riscuri în urma suplimentării nepotrivite. Concret, putem avea reacţii adverse ce pot evolua în complicaţii ulterioare.

Teodora Tompea: Poate exista şi o supradoză de suplimente?

Elena Pogorevici: Există în anumite situaţii şi riscul de supradoză. Nu este ceva ce se întamplă frecvent şi depinde de supliment. În cazul vitaminelor liposolubile, contează concentraţia lor.

Teodora Tompea: Ce se întamplă dacă luăm mai multe suplimente în acelaşi timp? Şi nu le verificăm sau nu sunt corelate.

Elena Pogorevici: Putem discuta despre o interacţiune, una poate afecta absorbţia celeilalte, sau poate potenţa efectul, sau sa îl anuleze de tot. Pot apărea complicaţii. Este foarte important să avem o schemă de suplimente alimentare personalizată.

Teodora Tompea: Contează doza sau dacă avem medicamentaţie pentru alte boli grave?

Elena Pogorevici: Când discutăm despre o schemă complexă de tratament sau boli cronice, acesta e punctul de plecare. Nu putem interveni cu suplimente fără ca medicul specialist să fie consultat, nu putem avea o schemă personalizată fără a avea în vedere istoricul medical. Există anumite indicaţii privind modul corect de administrare, ferestre între medicamentaţie şi suplimente.

Teodora Tompea: Aţi observat ca în ultima perioada, oamenii ajung să apeleze la ChatGPT, la forumuri sau la reţelele sociale, în loc să discute cu medicul, sau să creadă în totalitate ce văd online?

Elena Pogorevici: Da, există această tendinţă de a compara opinia medicală cu informaţia primită de la IA. Problema este a crede mai mult un bot decât opinia medicului.

Teodora Tompea: De ce credeţi că se întamplă asta?

Elena Pogorevici: Marketingul, pentru că avem suplimente alimentare peste tot. În supermarketuri sau farmacii. Este tentant pentru noi să luăm un supliment pus pe raft lângă un produs de care avem nevoie. În plus, în social-media sunt promovate produse care promit sa rezolve mai multe probleme decât o fac în mod real. Rămâne responsabilitatea consumatorului şi informarea corectă a acestuia.

Teodora Tompea: Ce fel de suplimente preferă oamenii? Pentru ce beneficii cumpară oamenii cel mai des suplimente?

Elena Pogorevici: Sunt câteva categorii la modă. Observăm o tendinţă în vânzarea lor. Partea de imunitate sau produsele de frumuseţe. Sunt suplimente care pot părea soluţia unei probleme, însă în realitate nu sunt. Cele mai căutate sunt produsele de frumuseţe, imunitate şi de longevitate.

Teodora Tompea: Credeţi că există un efect psihologic? Să avem sertarul plin acasă?

Elena Pogorevici: Este o chestiune subiectivă. Sunt tendinţe de a achiziţiona fără a exista o nevoie prealabilă. Faptul că sunt la îndemână este ofertant. Nu consider că este un obicei greşit, atât timp cât alegem suplimentul potrivit.

