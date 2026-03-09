Unul din trei americani crede că lumea se va sfârși în timpul vieții lor, dezvăluie o nouă cercetare.

Studiu: Unul din trei americani este convins că sfârşitul lumii va avea loc în curând - Profimedia

Studiul arată că ipotezele apocaliptice nu se mai limitează la marginile societății - și modelează modul în care oamenii răspund la amenințările globale, spun oamenii de știință, conform New York Post.

Autorul principal al studiului, Dr. Matthew Billet, a spus: "Credința în sfârșitul lumii este surprinzător de răspândită în America de Nord și influențează semnificativ modul în care oamenii interpretează și răspund la cele mai presante amenințări cu care se confruntă omenirea."

Echipa de cercetare a chestionat peste 3.400 de persoane din Statele Unite și Canada.

Articolul continuă după reclamă

Din eșantionul american de 1.409 respondenți, aproape o treime au spus că sunt convinşi că lumea se va sfârși în timpul vieții lor.

Concluziile, publicate în Journal of Personality and Social Psychology, au arătat că oamenii se gândesc la sfârșitul lumii în mai multe moduri - inclusiv când s-ar putea întâmpla, cine sau ce l-ar cauza și dacă este ceva de care să ne temem sau să-l primim cu brațele deschise.

În SUA, aceste convingeri erau strâns legate de modul în care oamenii percep și răspund la riscurile globale, cum ar fi schimbările climatice, pandemiile, conflictele nucleare și tehnologiile emergente.

Billet și colegii săi au dezvoltat o măsură psihologică cuprinzătoare a convingerilor despre sfârșitul lumii, identificând cinci dimensiuni cheie care contează pentru modul în care oamenii gândesc și acționează.

Acestea au fost "apropierea percepută" – cât de curând va sosi sfârșitul; "cauzalitatea antropogenă" – dacă oamenii îl vor provoca; "cauzalitatea teogenă" – dacă forțele divine sau supranaturale îl vor provoca; "controlul personal" – câtă influență are cineva personal asupra rezultatului; și "valența emoțională" – dacă sfârșitul va fi în cele din urmă bun sau rău.

Billet, care a efectuat cercetarea ca doctorand la Universitatea din British Columbia din Canada, este acum cercetător postdoctoral la Universitatea din California, Irvine.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰