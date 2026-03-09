Oficial iranian, pentru CNN: "Suntem pregătiţi pentru un război lung cu SUA. Nu mai e loc pentru diplomaţie"

Un oficial iranian de rang înalt a avertizat că guvernul este pregătit pentru un război lung cu SUA și a semnalat că este dispus să continue să atace țările din Golf, în efortul de a îl convinge pe președintele Donald Trump să se retragă din conflict.

Oficial iranian, pentru CNN: "Guvernul este pregătit pentru un război lung cu SUA. Nu mai e loc de diplomaţie" - Profimedia

Avertismentul a venit într-un interviu exclusiv pentru CNN la Teheran cu Kamal Kharazi, consilier pentru politică externă în cadrul biroului Liderului Suprem, care a exclus deocamdată diplomația și a spus că războiul se va încheia doar prin probleme economice - semnalând o întărire a poziției guvernului în ziua a 10-a a conflictului.

"Nu mai văd loc pentru diplomație. Pentru că Donald Trump i-a înșelat pe alții și nu și-a respectat promisiunile, iar noi am experimentat acest lucru în două negocieri - în timp ce noi eram angajați în negocieri, ei ne-au lovit", a declarat Kharazi pentru CNN luni.

"Nu există loc decât dacă presiunea economică ar fi acumulată până la punctul în care alte țări ar interveni pentru a garanta încetarea agresiunii americanilor și israelienilor împotriva Iranului", a spus Kharazi, sugerând că țările arabe din Golf și nu numai trebuie să pună presiune pe SUA pentru a pune capăt războiului.

Articolul continuă după reclamă

"Acest război a produs multă presiune – presiune economică – asupra altora, în ceea ce privește inflația, lipsa de energie, așadar, dacă va continua, această presiune se va acumula și mai mult, și, prin urmare, alții nu au de ales decât să intervină", a spus el.

De când SUA și Israelul au lansat războiul, Iranul a atacat o serie de țări din Orientul Mijlociu. Teheranul susține că vizează interesele SUA în națiunile din Golf, dar clădirile rezidențiale și aeroporturile au fost, de asemenea, atacate în mod repetat.

Atacurile iraniene au exploatat fragilitatea comerțului global cu energie, inclusiv infrastructura și rutele de tranzit. Traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz aproape s-a prăbușit, prețurile țițeiului crescând de peste 100 de dolari pe baril luni, zguduind portofelele și piața bursieră.

Se estimează că 20% din aprovizionarea mondială cu petrol a fost perturbată de conflictul în curs, aproximativ de două ori mai mare decât recordul stabilit în timpul crizei de la Suez din 1956-1957, conform datelor istorice de la Rapidan Energy Group.

Războiul nu numai că a deraiat fluxul de petrol din regiune, dar a și eliminat efectiv "capacitatea neutilizată" care servește de obicei drept amortizor pe piețele energetice. Capacitatea neutilizată măsoară cât de multă producție de petrol ar putea fi repusă rapid în funcțiune, dacă este necesar.

Un purtător de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a declarat duminică că Iranul folosește 60% din puterea sa de foc pentru a ataca bazele americane și "interesele strategice" din regiune.

Între timp, Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem Ali Khamenei, a fost promovat în cea mai înaltă funcție a țării în weekend, un indiciu că este probabilă o escaladare suplimentară.

Întrebat dacă armata iraniană și conducerea supremă vor fi una în viitor, Kharazi a răspuns: "Da, exact".

"Responsabilitatea liderului Republicii Islamice Iran este de a conduce capacitatea de apărare a Iranului și, prin urmare, așa cum făcea ayatollahul Khamenei, acum noul lider va face același lucru", a spus el.

Trump a declarat săptămâna trecută că numirea lui Khamenei ca succesor al tatălui său ar fi "inacceptabilă" pentru el.

"Nu este treaba lui", a spus Kharazi.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰