Donald Trump, despre explozia preţurilor la petrol: "Am un plan pentru orice, bine?"

Președintele Donald Trump a declarat pentru The New York Post că are "un plan" pentru a combate creșterea prețurilor petrolului cauzată de războiul cu Iranul, după ce costul pe baril s-a apropiat pentru scurt timp de 120 de dolari - cu 65% mai mare decât prețul de dinainte de război - înainte de a se stabiliza peste 100 de dolari luni dimineață.

"Am un plan pentru orice, bine?", a spus Trump într-un scurt interviu telefonic în a zecea zi a războiului comun dintre SUA și Israel cu Iranul.

"Am un plan pentru orice. Veți fi foarte fericiți", a declarat preşedintele american, conform New York Post.

Trump nu a oferit detalii suplimentare - deși are o varietate de opțiuni, inclusiv eliberarea petrolului din rezervele strategice.

Costul pe baril de țiței Brent, standardul internațional, a atins 119,50 dolari pe baril cu puțin timp înainte de interviul telefonic, înainte ca vârful să scadă la peste 100 de dolari.

Contractele futures pentru petrolul Brent erau de 72,48 dolari pe 27 februarie - cu o zi înainte de începerea conflictului - indicând o presiune semnificativă în creștere asupra costurilor globale de transport.

Iranul este un producător major de petrol, iar conflictul a dus aproape la oprirea transporturilor sale, precum și a celor din țările bogate în petrol din Golful Persic, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care trebuie să traverseze Strâmtoarea Hormuz, adiacentă zonei de război.

Trump a ignorat o problemă separată și fără legătură cu transporturile, referitoare la timpii de așteptare la punctele de control al securității aeroporturilor americane, cauzată de o întrerupere a finanțării Departamentului pentru Securitate Internă, care a început pe 14 februarie.

"A fost deja abordată. A fost abordată", a spus Trump, fără a oferi detalii suplimentare despre întârzierile aeroportuare. "Îi mutăm pe oameni rapid - rapid."

Purtătoarea de cuvânt a TSA, Lauren Bis, a declarat într-un comunicat de duminică după-amiază că aeroporturile majore înregistrează întârzieri masive - cu timpi de așteptare care se apropie de trei ore în unele locații - deoarece "democrații se joacă fără rușine de politică cu securitatea națională".

Începând de duminică, timpii de așteptare au ajuns la 165 de minute la Aeroportul Hobby din Houston, 60 de minute atât la Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta, cât și la Aeroportul Internațional Louis Armstrong New Orleans, 51 de minute la Aeroportul Intercontinental George Bush din Houston și 47 de minute la Aeroportul Internațional Charlotte Douglas.

Trump a declarat, de asemenea, pentru The Post că "nu este mulțumit" de alegerea Iranului pentru un nou lider suprem, după ce misiunea militară americano-israeliană l-a ucis pe liderul de lungă durată Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, săptămâna trecută.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

