"Încă mai credeți că președintele Zelenski este un dictator?", a întrebat un jurnalist.

"Am spus eu asta?", a declarat preşedintele american presei, alături de premierul britanic Keir Starmer la Casa Albă. "Nu pot să cred că am spus asta. Următoarea întrebare", a adăugat Donald Trump, afirmând că are "relaţii foarte bune" cu Volodimir Zelenski, pe care îl va primi vineri pentru semnarea unui acord privind mineralele ucrainene.

Trump a uitat că l-a numit pe Zelenski "dictator"

Preşedintele american l-a catalogat miercurea trecută pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski drept un "dictator" şi l-a avertizat pe acesta "să se mişte repede", pentru că altfel riscă să rămână fără ţară.

"Un dictator fără alegeri, Zelenski ar face bine să se mişte repede sau va rămâne fără ţară", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

"Ador Ucraina, dar Zelenski a făcut o treabă groaznică", a adăugat preşedintele american.

Mai devreme, Zelenski îl acuzase pe Trump că trăieşte într-o "bulă de dezinformare rusă", reacţie venită după ce preşedintele american i-a reproşat omologului său ucrainean că a preferat să poarte un război cu Rusia în loc să încerce să ajungă la o înţelegere cu aceasta.

