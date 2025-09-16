Video Trump ameninţă că va declara starea de urgenţă în Washington
Donald Trump ameninţă că va declara starea de urgenţă în Washington, pentru că primarul capitalei Statelor Unite a anunţat că poliţia din oraş nu va coopera cu Serviciul de Imigrare şi Vamă.
Ameninţarea lui Trump se adaugă măsurilor pe care criticii le consideră o depăşire a competenţelor federale. În acest moment, sunt peste 2 mii de mebri ai Gărzii Naţionale care patrulează prin oraş, în timp ce liderul de la Casa Albă se laudă online că - în Washington - nu mai există criminalitate.
De asemenea, în paza capitalei americane sunt implicaţi şi agenţi FBI, care au o mare problemă. Identitatea lor poate fi deconspirată în orice moment, aşa că nu trebuie să se deplaseze cu maşini care aparţin serviciului secret.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰