Donald Trump ameninţă că va declara starea de urgenţă în Washington, pentru că primarul capitalei Statelor Unite a anunţat că poliţia din oraş nu va coopera cu Serviciul de Imigrare şi Vamă.

Ameninţarea lui Trump se adaugă măsurilor pe care criticii le consideră o depăşire a competenţelor federale. În acest moment, sunt peste 2 mii de mebri ai Gărzii Naţionale care patrulează prin oraş, în timp ce liderul de la Casa Albă se laudă online că - în Washington - nu mai există criminalitate.

De asemenea, în paza capitalei americane sunt implicaţi şi agenţi FBI, care au o mare problemă. Identitatea lor poate fi deconspirată în orice moment, aşa că nu trebuie să se deplaseze cu maşini care aparţin serviciului secret.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰