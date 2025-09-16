Antena Meniu Search
Video Trump ameninţă că va declara starea de urgenţă în Washington

Donald Trump ameninţă că va declara starea de urgenţă în Washington, pentru că primarul capitalei Statelor Unite a anunţat că poliţia din oraş nu va coopera cu Serviciul de Imigrare şi Vamă.

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 09:03

Ameninţarea lui Trump se adaugă măsurilor pe care criticii le consideră o depăşire a competenţelor federale. În acest moment, sunt peste 2 mii de mebri ai Gărzii Naţionale care patrulează prin oraş, în timp ce liderul de la Casa Albă se laudă online că - în Washington - nu mai există criminalitate.

De asemenea, în paza capitalei americane sunt implicaţi şi agenţi FBI, care au o mare problemă. Identitatea lor poate fi deconspirată în orice moment, aşa că nu trebuie să se deplaseze cu maşini care aparţin serviciului secret.

