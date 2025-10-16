Trump aprobă operațiuni ale CIA împotriva Venezuelei. Sud-americanii spun că se pregătesc lovituri de stat

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că a autorizat operațiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei și a luat în considerare atacuri asupra teritoriului venezuelean, stârnind furia autorităților de la Caracas care au denunțat "loviturile de stat puse la cale de CIA", notează AFP, citată de Agerpres.

Trump a refuzat să comenteze în detaliu informații din The New York Times conform cărora ar fi autorizat în secret CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela împotriva lui Maduro. "Dar am autorizat-o din două motive, de fapt", a spus el, înainte de a enumera argumente familiare acuzându-l pe Maduro că conduce un regim de "narcoterorism" și eliberează prizonieri pentru a-i trimite în Statele Unite.

Reacţia lui Trump când a fost întrebat dacă se pregăteşte eliminarea lui Maduro

Întrebat dacă a dat CIA autorizația de a-l "neutraliza" pe Maduro, Trump a răspuns: "Este o întrebare ridicolă. Ei bine, nu este chiar o întrebare ridicolă, dar nu ar fi ridicol din partea mea să răspund la ea?", a spus el. Administrația Trump a atacat recent în apele internaționale cel puțin cinci ambarcațiuni prezentate ca aparținând traficanților de droguri, omorând cel puțin 27 de persoane, după ce în august a desfășurat opt nave de război și un submarin cu propulsie nucleară în largul coastelor Venezuelei, oficial în cadrul unei operațiuni antidrog.

"Nu vreau să vă spun mai multe, dar ne uităm acum la partea terestră, pentru că avem un control foarte bun asupra mării", a răspuns Donald Trump la întrebarea unui jurnalist despre potențiale atacuri terestre. Washingtonul îi acuză pe președintele venezuelean și guvernul său că se află la conducerea unei vaste organizații de trafic de droguri spre Statele Unite, lucru pe care Caracas îl neagă vehement și, ca răspuns la desfășurarea americană, pe care o consideră o "amenințare militară", a lansat exerciții militare și mobilizarea rezerviștilor.

"Nu războiului în Caraibe (...)", a declarat Nicolas Maduro miercuri seară. "Nu schimbării de regim care ne amintește atât de mult de războaiele eterne eșuate din Afganistan, Iran, Irak (...). Nu loviturilor de stat puse la cale de CIA", a adăugat el. Lovituri de stat "care ne amintesc de cele 30.000 de persoane care au dispărut în timpul loviturilor de stat din Argentina. Lovitura de stat a lui Pinochet și cei 5.000 de tineri care au fost uciși și au dispărut. Cât timp vor continua loviturile de stat ale CIA? America Latină nu le vrea, nu are nevoie de ele și le respinge", a mai acuzat el în fața Consiliului național pentru suveranitate și pace, un organism creat în septembrie special pentru această criză.

Statele Unite "recunosc public că au autorizat operațiuni vizând să acționeze împotriva păcii și stabilității Venezuelei. Această afirmație fără precedent constituie o încălcare gravă a dreptului internațional", a reacționat Ministerul de Externe de la Caracas într-un comunicat dat publicității miercuri seara. "Observăm cu extremă îngrijorare utilizarea CIA, precum și desfășurările militare anunțate în Caraibe, care constituie o politică de agresiune, amenințări și hărțuire împotriva Venezuelei", se arată în text.

Președintele Maduro a continuat în cursul zilei un program de manevre militare în toată țara, desfășurând în special forțe în Petare și Catia, cele mai mari două cartiere muncitorești din Caracas. În acest context, el a ordonat joi manevre militare la granița cu Columbia, în statele Tachira, Apure și Amazonas. Tocmai prin această zonă extrem de poroasă tranzitează o parte din cocaina din Columbia, principalul producător mondial. Este una dintre posibilele ținte menționate de surse apropiate Casei Albe, mai scrie AFP.

