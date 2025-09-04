Donald Trump spune că Statele Unite ar putea fi nevoite să anuleze acordurile comerciale încheiate cu Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud. Liderul de la Casa Albă a făcut afirmaţia la începutul întâlnirii cu preşedintele Poloniei şi a spus că ar putea deveni realitate în cazul în care Curtea Supremă nu îi va da câştig de cauză în cazul privind legalitatea tarifelor vamale.

După ce a pierdut la Curtea de Apel Federală, administrația Trump a cerut miercuri Curții Supreme să confirme urgent dreptul președintelui de a impune tarife extinse pe baza legii privind puterile de urgență, avertizând că negocierile comerciale internaționale sunt puse în pericol. Administrația Trump a înaintat Curții Supreme o petiție prin care solicită o decizie rapidă asupra legalității tarifelor comerciale adoptate în ultimele luni, după ce Curtea de Apel pentru Circuitul Federal a decis, cu 7 voturi la 4, că majoritatea acestor taxe sunt ilegale, potrivit AP.

Trump susține că hotărârea curții de apel aruncă "o umbră de incertitudine" asupra acordurilor comerciale

Deși instanța de apel a permis menținerea tarifelor până la o decizie finală, guvernul a cerut intervenția urgentă a judecătorilor supremi, argumentând că "miza nu a fost niciodată mai mare".

Administrația susține că hotărârea curții de apel aruncă "o umbră de incertitudine" asupra acordurilor comerciale deja negociate și a celor aflate în desfășurare. Tarifele impuse de Trump, justificate prin declararea unor situații de urgență națională și aplicate inclusiv importurilor din Canada, China și Mexic au generat tensiuni pe piețele internaționale, nemulțumiri în rândul aliaților și îngrijorări privind creșterea prețurilor și încetinirea economiei.

În același timp, administrația a raportat încasări de 159 de miliarde de dolari din aceste taxe până la sfârșitul lunii august, de peste două ori mai mari față de anul precedent. Un avocat al micilor afaceri afectate, Jeffrey Schwab de la Liberty Justice Center, a salutat decizia instanței de apel și a subliniat că tarifele "ilegale" le amenință supraviețuirea. "Sperăm la o soluție rapidă în acest caz pentru clienții noștri", a spus el.

