Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trump avertizează din nou Europa: Merge în direcții greșite, e destul de urât

Trump critică Europa, avertizând că "merge în direcții greșite". Comentariile vin la câteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, care ia în colimator mai multe probleme de pe continentul continentul european, între care și chestiunea migrației.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 10:36
Donald Trump: Europa merge în direcții greșite - Profimedia Images

"Europa trebuie să fie foarte atentă", le-a spus președintele SUA reporterilor de la Casa Albă, adăugând: "Europa merge în direcții greșite, este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu ne dorim ca Europa să se schimbe atât de mult".

Trump: Europa trebuie să fie foarte atentă

"Europa trebuie să fie foarte atentă în multe privințe", a insistat Donald Trump, după ce inițial a răspuns la întrebarea unui reporter despre amenda de milioane de euro impusă de Comisia Europeană platformei de socializare X. "E destul de urât", a remarcat el, adăugând că va face comentarii suplimentare după ce va fi informat în detaliu cu privire la acest caz, lansând apoi o diatribă la adresa Europei.

Articolul continuă după reclamă

În noua strategie de securitate națională, dată publicității joi, administrația SUA și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a descris ca fiind o pierdere a democrației și a libertății de exprimare în Europa.

Europa se confruntă cu probleme majore, se arată în documentul care critică "cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea drastică a natalității și pierderea identității naționale și a încrederii în sine", probleme cu care se confruntă Europa la ora actuală, în opinia administrației de la Washington.

Relațiile SUA - Europa s-au tensionat de la revenirea la putere a lui Trump

Textul, cu un puternic caracter naționalist, anticipează "dispariția civilizațională" a Europei și promovează lupta împotriva "migrațiilor în masă". "Dacă tendințele actuale continuă, continentul (european) va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puțin", afirmă administrația americană în acest document.

Relațiile între cei doi aliați s-au tensionat în mai multe dosare de la revenirea la putere a lui Donald Trump în ianuarie, de la apropierea Casei Albe de Kremlin până la sprijinul deschis al Statelor Unite pentru partidele conservatoare sau de extremă dreapta din Europa. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump sua europa
Înapoi la Homepage
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
De ce se întorc în țară medicii plecați în Occident. Ce spune un neurolog care vrea să lucreze în spitalele din România
De ce se întorc în țară medicii plecați în Occident. Ce spune un neurolog care vrea să lucreze în spitalele din România
Cine sunt românii morți în Tenerife, în timp ce se aflau în vacanță. Unul dintre ei, o femeie, era mamă a doi copii
Cine sunt românii morți în Tenerife, în timp ce se aflau în vacanță. Unul dintre ei, o femeie, era mamă a doi copii
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual?
Observator » Ştiri externe » Trump avertizează din nou Europa: Merge în direcții greșite, e destul de urât