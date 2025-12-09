Trump avertizează din nou Europa: Merge în direcții greșite, e destul de urât

Trump critică Europa, avertizând că "merge în direcții greșite". Comentariile vin la câteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, care ia în colimator mai multe probleme de pe continentul continentul european, între care și chestiunea migrației.

"Europa trebuie să fie foarte atentă", le-a spus președintele SUA reporterilor de la Casa Albă, adăugând: "Europa merge în direcții greșite, este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu ne dorim ca Europa să se schimbe atât de mult".

Trump: Europa trebuie să fie foarte atentă

"Europa trebuie să fie foarte atentă în multe privințe", a insistat Donald Trump, după ce inițial a răspuns la întrebarea unui reporter despre amenda de milioane de euro impusă de Comisia Europeană platformei de socializare X. "E destul de urât", a remarcat el, adăugând că va face comentarii suplimentare după ce va fi informat în detaliu cu privire la acest caz, lansând apoi o diatribă la adresa Europei.

În noua strategie de securitate națională, dată publicității joi, administrația SUA și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a descris ca fiind o pierdere a democrației și a libertății de exprimare în Europa.

Europa se confruntă cu probleme majore, se arată în documentul care critică "cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea drastică a natalității și pierderea identității naționale și a încrederii în sine", probleme cu care se confruntă Europa la ora actuală, în opinia administrației de la Washington.

Relațiile SUA - Europa s-au tensionat de la revenirea la putere a lui Trump

Textul, cu un puternic caracter naționalist, anticipează "dispariția civilizațională" a Europei și promovează lupta împotriva "migrațiilor în masă". "Dacă tendințele actuale continuă, continentul (european) va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puțin", afirmă administrația americană în acest document.

Relațiile între cei doi aliați s-au tensionat în mai multe dosare de la revenirea la putere a lui Donald Trump în ianuarie, de la apropierea Casei Albe de Kremlin până la sprijinul deschis al Statelor Unite pentru partidele conservatoare sau de extremă dreapta din Europa.

