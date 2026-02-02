Trump, acord comercial cu India: A acceptat să nu mai cumpere petrol rusesc în schimbul reducerii tarifelor

Donald Trump a anunțat că a fost încheiat un acord comercial cu India după o discuție telefonică cu premierul indian Narendra Modi. Potrivit președintelui american, SUA vor reduce tariful aplicat produselor din India de la 25% la 18%, iar India va elimina treptat barierele tarifare și netarifare pentru bunurile americane.

Trump a scris pe platforma sa de socializare Truth Social că, în timpul convorbirii cu Modi, cei doi lideri au discutat nu doar despre comerț, ci și despre situația din Ucraina.

„A fost de acord să înceteze să mai cumpere petrol rusesc și să cumpere mai mult din Statele Unite și, eventual, din Venezuela”, a scris Trump, adăugând că acordul va ajuta la „încheierea” luptelor, potrivit BBC. Trump a adăugat că, la cererea lui Modi, a „acceptat imediat un acord comercial” care ar prevedea reducerea tarifelor și reducerea la zero a tarifelor și barierelor netarifare ale Indiei.

De asemenea, Trump a afirmat că India s-ar fi angajat să cumpere peste 500 de miliarde de dolari în bunuri americane, incluzând produse energetice, tehnologice, agricole și cărbune.

Articolul continuă după reclamă

Relații comerciale tensionate între SUA și India

Anunțul vine în contextul în care relațiile comerciale dintre cele două țări au trecut printr-o perioadă tensionată, de când SUA au impus tarife vamale de 50% asupra mărfurilor din India - cele mai mari pentru o țară din Asia - în august, inclusiv o penalizare de 25% legată de achiziționarea de petrol rusesc de către India.

Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru BBC că tarifele vamale legate de petrolul rusesc vor fi eliminate ca parte a acordului, iar alte tarife vor fi reduse până la o rată de 18%.

„Mulțumiri speciale președintelui Trump, în numele celor 1,4 miliarde de locuitori ai Indiei, pentru acest anunț minunat”, a declarat Modi la X.

„Atunci când două economii mari și cele mai mari democrații ale lumii lucrează împreună, acest lucru aduce beneficii cetățenilor noștri și deschide oportunități imense pentru o cooperare reciproc avantajoasă”, a adăugat el.

Exporturile indiene către SUA au scăzut brusc odată cu intrarea în vigoare a tarifelor impuse de Trump.

Un alt acord comercial semnat săptămâna trecută de UE și India va reduce o serie de tarife pentru o gamă largă de bunuri și servicii, precum și un parteneriat comun în domeniul securității.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰