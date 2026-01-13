Îl poate captura Trump pe ayatollah cum a făcut-o cu Maduro şi care sunt opțiunile SUA în Iran? Analiză

Deși președintele SUA a amenințat cu atacuri militare în Iran, rămâne neclar ce va face, arată o analiză Financial Times. După operațiunea din Venezuela, Donald Trump analizează o nouă intervenție, de această dată în Iran, unde cel puțin 2.000 de persoane au murit în cele 16 zile de proteste, potrivit unui oficial citat de Reuters.

Unii consilieri l-au avertizat deja pe Donald Trump că șansele ca acesta să-și îndeplinească promisiunea de a "salva" protestatarii prin opțiuni militare sau non-militare sunt marcate de incertitudine și de riscul de a avea chiar efectul opus, explică Financial Times. "Acțiunea militară este periculoasă și imprevizibilă, iar noi nu ne descurcăm bine nici cu intervențiile non-militare. În orice sistem complex, nu poți doar să faci ceva. Iranul este un sistem complex", a declarat un fost oficial american specializat în Iran și Orientul Mijlociu.

Riscurile unor atacuri aeriene americane în Iran

Trump, care a anunțat luni taxe vamale de 25% pentru țările care fac afaceri cu Iranul, a declarat că ia în calcul "opțiuni foarte dure dacă Iranul ucide violent protestatari pașnici". Casa Albă a precizat că aceste opțiuni includ atacuri aeriene. Potrivit experților militari, țintele ar putea fi infrastructura militară, sedii ale Gărzilor Revoluționare, centrele de comandă și control, precum și depozitele de arme și provizii folosite de guvern și milițiile sale. Ar putea fi vizați inclusiv lideri iranieni de rang înalt.

Articolul continuă după reclamă

În timpul primului mandat, Trump l-a ucis pe generalul Qassem Soleimani, iar președintele s-a lăudat recent că l-ar putea viza și pe ayatollahul Ali Khamenei. Nu este clar dacă astfel de măsuri ar putea fi benefice sau dacă efectul lor ar putea fi opusul.

Analiștii geopolitici au avertizat că o intervenție militară ar putea da apă la moară propagandei iraniene, care dă vina pe "huligani" și "teroriști" pentru proteste și acuză SUA și Israelul că sunt în spatele lor. Deși țara este profund polarizată politic, mulți iranieni s-au raliat în jurul drapelului atunci când Israelul a lansat războiul de 12 zile, în iunie anul trecut. "Riști să faci exact ceea ce nu vrei. Riști să unești țara", a comentat un fost oficial american de rang înalt din domeniul apărării.

Nu poţi "salva" protestatarii prin atacuri militare

Generalii americani care planifică eventuale atacuri aeriene se confruntă cu dificultăți uriașe în identificarea unor ținte care să încurajeze dezertări și să slăbească capacitatea guvernului de a reprima protestele. "Lansarea unor lovituri militare pentru a proteja protestatarii de represiunea regimului nu este, de fapt, un obiectiv militar realizabil", a declarat Dana Stroul, fost secretar adjunct al apărării pentru Orientul Mijlociu în administrația Biden.

Până acum, Teheranul a răspuns valurilor de proteste și amenințărilor lui Trump cu represiuni violente și tăierea internetului, nu prin capitulare. "Nu se află la prima lor experiență de acest fel", a spus fostul oficial american. Khamenei și apropiații săi consideră că a ceda la presiuni "invită și mai multă agresiune". Trump a declarat anul trecut că SUA au "distrus complet" capacitățile nucleare ale Iranului și au neutralizat o amenințare regională majoră, după atacurile americane din iunie 2025.

Totuși, în timpul vizitei premierului israelian Benjamin Netanyahu, care a petrecut Crăciunul cu Trump la Mar-a-Lago, liderul american a început să avertizeze din nou asupra posibilității unei noi campanii militare dacă Iranul își reconstruiește programul nuclear. Deși Netanyahu face presiuni pentru asta, Trump și electoratul său MAGA sunt reticenți față de o implicare militară de lungă durată. "Vor victorii rapide. Nu sunt interesați de angajamente pe termen lung", a explicat fostul oficial.

Poate decapita Trump regimul iranian cum a făcut în Venezuela?

Operațiunea de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro a alimentat speculațiile că Trump ar putea lua în calcul o acțiune similară pentru decapitarea regimului iranian. Deși unii republicani, precum senatorul Lindsey Graham, au susținut această idee, unii consilieri au avertizat că o astfel de operațiune ar fi mult mai complicată în Iran.

În ultimul an, SUA și-au redus prezența militară în Golful Persic și Marea Mediterană, de unde au redirecționat unele nave pentru campania împotriva cartelurilor de droguri din Caraibe și Pacific. "Diferența uriașă dintre Venezuela și Iran este accesul. Distanțele sunt mari. Spațiul de manevră este limitat", a spus fostul oficial din domeniul apărării.

În plus, în cazul unor lovituri, Teheranul a promis că va riposta, atacând interese americane în regiune, iar Trump a avertizat că va răspunde "la niveluri cum nu au mai fost văzute", crescând riscul unei escaladări rapide. Un oficial de rang înalt al administrației Trump a declarat luni că "președintele este conștient de impactul tuturor opțiunilor", subliniind însă că Trump consideră în continuare Iranul drept cel mai mare sponsor al terorismului de stat.

"Trump este factorul imprevizibil. Se tem de el"

Trump nu își duce întotdeauna amenințările la îndeplinire, amintește Financial Times. "A amenințat de mai multe ori că va trimite Hamas în epoca de piatră. Nu am văzut asta", a remarcat Matthew Levitt, fost oficial american. Cu toate acestea, a pus în practică suficiente amenințări încât să creeze un climat de incertitudine, spun analiștii. "Trump este factorul imprevizibil aici. Iar ei se tem de el", a spus fostul oficial.

Luni, după ce Trump a afirmat că liderii Iranului l-au sunat pentru negocieri, Casa Albă a sugerat o reorientare către diplomație. "Diplomația este întotdeauna prima opțiune pentru președinte", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Mesajele transmise "în privat" de Iran sunt "foarte diferite" de discursul public al regimului, a spus ea, adăugând că președintele este interesat să le exploreze. Totuși, Leavitt a subliniat că toate celelalte opțiuni rămân pe masă. Președintele este "neînfricat în a folosi opțiuni militare dacă și când consideră necesar. Și nimeni nu știe asta mai bine decât Iranul", a spus ea.

