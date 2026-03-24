Primele negocieri pentru încheierea războiului din Iran ar putea avea loc în această săptămână, în Pakistan. Oficialii de la Islamabad au ţinut legătura atât cu Iranul, cât şi cu Statele Unite, care va trimite o delegaţie condusă de vicepreşedintele JD Vance. Discuţiile au loc în condiţiile în care aliaţii europeni se plâng că problema energiei este una critică şi acuză Washingtonul că duce un război ilegal.

Negociera directă dintre Statele Unite şi Iran ar urma să aibă loc faţă în faţă, la Islamabad. Din delegaţia condusă de JD Vance vor mai face parte emisarul special Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, scrie Reuters. De partea cealaltă, Teheranul ar urma să îi trimită pe ministrul de Externe, Abbas Araghchi, şi pe şeful Parlamentului, Mohammad Ghalibaf.

"Negociem de mult timp cu Iran. Și de data aceasta, sunt serioşi. Și asta doar datorită muncii excelente depuse de armata noastră, acesta este motivul pentru care vorbesc serios", a declarat preşedintele american Donald Trump.

Negocierile au fost intermediate de şeful armatei pakistaneze, prieten cu Trump, şi aprobate şi de noul lider suprem iranian, scrie presa israeliană. Teheranul ar fi acceptat pentru că mai are doar 1.000 de rachete balistice din cele 2.500 pe care le deţinea la începutul conflictului.

În paralel, nici preşedintele american nu se simte confortabil. Liderii europeni l-au acuzat că a aruncat în aer relaţiile transatlantice şi că nu şi-a avertizat aliaţii înainte de operaţiune.

"Aceste război este ilegal din punct de vedere al dreptului internaţional, în opinia mea. Este o greşeală politică dezastruoasă şi este un război inutil, care putea fi evitat", a declarat Frank Walter Steinmeir, preşedintele Germaniei.

"Am fost surprinși de un aliat american. Acest lucru are repercusiuni asupra securității noastre și asupra intereselor noastre", a declarat şi Fabien Mandon, şeful Statului Major al Forțelor Armate franceze.

Efectele războiului se resimt şi în Asia. În Filipine a fost declarată stare de urgenţă naţională, iar Sri Lanka a sistat iluminatul public noaptea.

"Situația este critică pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial", a declarat Ursula Von der Leyen, şefa Comisiei Europene.

Pus la zid, liderul de la Casa Albă a părut că dă vina pe secretarul Războiului, Pete Hegseth.

"L-am sunat pe Pete, l-am sunat pe generalul Caine, am sunat o mulţime de oameni minunaţi şi le-am spus: 'Să discutăm! Avem o problemă în Orientul Mijlociu.' Pete, cred că tu ai vorbit primul şi ai spus: 'Să o facem! Nu le putem permite să aibă arme nucleare!', a declarat Donald Trump.

În acest timp, bombardamentele continuă. Israeleul a atacat iar Teheranul şi sudul Libanului.

"Distrugem programul de rachete şi programul nuclear şi continuăm să lovim puternic Hezbollah", a declarat premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.

De la începutul războiului, atacurile Israelului şi Statelor Unite au distrus sau avariat 82.000 de clădiri civile, a anunţat Teheranul.

