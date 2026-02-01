Video Un înger pictat recent într-o biserică din Roma a generat reacții pentru că seamănă cu Giorgia Meloni
Credincioşii din Roma au avut parte de o surpriză neobişnuită. O frescă din biserica San Lorenzo in Lucina pare că o înfăţişează pe Giorgia Meloni.
Trăsăturile îngerului anonim sunt izbitor de asemănătoare cu cele ale premierului italian, o spun chiar cei care au trecut pragul bisericii.
Opera a fost pictată recent de un novice catolic, cunoscut pentru alte picturi, cerute cu ani în urmă de Silvio Berlusconi. Giorgia Meloni nu a comentat încă apariția angelică.
