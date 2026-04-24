Trump exclude folosirea armelor nucleare în Iran, însă nu dă un termen clar pentru finalizarea conflictului. Mai mult, preşedintele de la Casa Albă recunoaşte că preţurile de la pompă vor creşte în perioada următoare. Pentagonul estimează chiar că această scumpire va dura cel puțin șase luni, timp necesar pentru deminarea Strâmtorii Ormuz și reluarea traficului maritim. România se alătură coaliției internaționale pentru redeschiderea rutei maritime.

"De ce aș folosi o armă nucleară, când i-am decimat în totalitate? Nu, nu aș folosi-o. O armă nucleară nu ar trebui să fie folosită niciodată, de nimeni", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

De la impuls la prudență: schimbarea de ton a liderului de la Casa Albă

Este declaraţia preşedintelui american făcută din Biroul Oval, care linişteşte planeta. Asta deşi, în weekend, Donald Trump ar fi fost la un pas să arunce totul în aer. Liderul de la Casa Albă ar fi cerut acces la codurile nucleare, într-un moment de frustrare. Acum, retorica s-a schimbat.

"Trebuie să fac ce este corect pentru ţară, chiar întreaga lume", a spus Trump.

Strâmtoarea Ormuz rămâne subiect fierbinte pe agendă. Şi, în continuare, blocată. Trump a recunoscut că preţurile la combustibil vor fi mai mari în perioada următoare.

"Ştiam că este o decizie rea (n.r. blocarea Strâmtorii Ormuz). Dar ştii ce primesc în schimb? Iranul fără o armă nucleară!", a completat preşedintele SUA.

Cât despre negocierile de pace: "Nu vreau să mă grăbesc, vreau să fac lucrurile cu răbdare. Avem destul timp", a spus Donald Trump, preşedintele SUA.

O analiză a departamentului american al Apărării arată că Teheranul a plasat cel puţin 20 de mine în Strâmtoarea Ormuz. Majoritatea, în mijlocul culoarului maritim pentru a forţa navele să treacă aproape de ţărm, ca să poată fi atacate cu uşurinţă dacă nu plătesc.

După o întâlnire la Londra la care au participat 30 de ţări, Italia este gata să trimită patru nave în regiune. La fel vor proceda Marea Britanie, Franţa, Olanda şi Belgia.

"Veţi vedea că ţările din "Coaliția celor dispuși" să ajute Ucraina, inclusiv România, fac parte, de asemenea, din coaliția generată de Franța și Regatul Unit pentru a contribui la redeschiderea strâmtorii Ormuz și la reducerea tensiunilor conflictului de acolo, pentru a putea reduce prețurile", a afirmat Oana Ţoiu, ministrul de Externe al României.

Momentan, singura gură de aer este prelungirea cu încă trei săptămâni a armistiţiului între Liban şi Israel.

Costurile economice ale conflictului

Continuarea războiului înseamnă pierderi economice majore pentru Europa. Germania, motorul continentului, și-a redus la jumătate previziunile de creștere economică, iar Italia a făcut şi ea ajustări negative.

În paralel, şi marile companii aeriene încep să ia măsuri - United Airlines majorează tarifele cu până la 20%, iar Lufthansa introduce taxe noi pentru bagaje. La nivel global, conflictul va împinge încă 45 de milioane de oameni spre foamete, a avertizat Organizaţia Naţiunilor Unite.

