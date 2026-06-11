Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a explicat miercuri cine sunt angajaţii de la stat care primesc sportul de dronă sau sporul Bayraktar, de 30% din valoarea salariului.

Cine sunt angajaţii de la stat care primesc spor de dronă, de 30% din salariu. Explicaţia ministrului Miruţă - Shutterstock

Sporul Bayraktar "nu are nicio legătură cu operarea unei drone", a explicat ministrul Miruţă la TVR Info. Este o mărire de salariu pentru toţi angajaţii "care poartă uniforma în Armata Română", a mai completat şeful MApN.

Cine primeşte sporul Bayraktar

"Este un spor de operaționalizare, așa se numește. Nu este un spor care se dă cum se dau alte sporuri, unora da și unora ba. Este o mărire de salariu. Se dă tuturor oamenilor care poartă uniforma în Armata Română și are o valoare de până la 30%.

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El a fost gândit ca o creștere a salariului pentru a crește atractivitatea celor care intră în sistem, pentru că intervalul ăsta de până la 30% este cu un procent în general mai mare pentru cei cu salarii mai mici. I se spune spor, că așa i s-a găsit metoda tehnică la vremea respectivă. Eu îi spun cât timp îl primește toată lumea, cât timp se plătesc taxe și toate contribuțiile pentru el, o metodă de a crește salariul, mă rog, suma pe care militarii armatei române o primesc și e foarte în regulă".

"Armata Română are nevoie de mai mulți bani"

Sporul "nu are nicio legătură cu operarea unei drone", a lămurit Miruţă. "Este un spor de operaționalizare, care a avut unic scop de a crește gradul de atractivitate la intrări în Armata Română.

Sunt sporuri care se dau și selectiv. Și asupra acelor sporuri am și eu niște analize și sunt oameni care în Armata Română muncesc mai mult și nu au aceste sporuri, doar pentru că sunt prieteni cu unii și cu alții, între ghilimele prieteni, și sunt alții care au aceste sporuri, pentru că sunt prieteni fără ghilimele.

Asta trebuie oprit. Dar ideea că Armata Română are nevoie de mai mulți bani pentru militari, ca să-i încurajeze să vină în domeniu. Nu e un lucru rău și o susțin cu toată puterea mea".