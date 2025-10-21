Donald Trump pune la îndoială capacitatea Ucrainei de a câştiga războiul. Mesajul vine la câteva ore după ce s-au aflat culisele discuţiilor aprinse de la Casa Albă, dintre liderul de la Kiev şi preşedintele Statelor Unite. Ar fi vorba despre o ceartă în toată regula, cu ţipete şi înjurături, dar şi o cerinţă clară din partea lui Trump - ca Ucraina să cedeze Rusiei zona Donbas în schimbul păcii.

Cele mai recente declaraţii ale lui Donald Trump vin după întâlnirea cu scântei de la Casa Albă, cu Volodimir Zelenski, de la finalul săptămânii. Scenariu a fost asemănător cu cel din luna februarie.

Liderul de la Casa Albă s-a enervat şi a început să înjure, iar apoi a aruncat de pe masă hărţile cu linia frontului, potrivit Financial Times.

Propunere controversată: Donbas pentru bucăţi din Zaporojie și Herson

"Nu ştiu unde este linia asta roşie de pe hartă, nu am fost niciodată acolo. Dacă vrea, Putin o să vă distrugă", a ţipat miliardarul republican către invitatul lui. Susţinut de negociatorul Steve Witkoff, Trump a cerut delegaţiei ucrainene să renunţe la zona Donbas în schimbul unor bucăţi mai mici din regiunile Zaporojie şi Herson.

Reacția Europei: Ucraina nu trebuie să cedeze teritorii

Şefa diplomaţiei europene îl contrazice pe liderul american şi crede că Ucraina nu ar trebui să renunţe la teritorii.

"A pune presiune asupra Ucrainei, care este victima, nu este abordarea corectă", a declarat Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene.

Martorii prezenţi la discuţie spun că Zelenski şi oamenii lui au plecat frustraţi şi nu au obţinut nici măcar promisiunea că vor primi rachete Tomahawk.

Pentru Ucraina, varianta de rezervă ar fi să cumpere rachetele de la ţările europene. Şi pentru asta este nevoie de permisiunea americană. În plus, Kievul anunţă că a propus la Washington şi achiziţia a 25 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot.

"Nu este o sarcină uşoară, dar aceasta reprezintă una dintre garanţiile de securitate pentru Ucraina", a spus Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin a avertizat că Rusia refuză să îngheţe conflictul, dar că se pot face progrese la summitul de la Budapesta. Kremlinul a explicat şi cum a fost aleasă Ungaria ca loc al întâlnirii.

"Președintele Trump are o relație destul de caldă cu Orban, iar președintele Putin are o relație destul de constructivă cu el", a afirmat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.

Europa cere un loc la masa tratativelor

Preşedintele francez Emmanuel Macron a reiterat faptul că europenii şi ucrainenii trebuie să fie prezenţi la masa negocierilor.

"În momentul în care discută despre soarta Ucrainei, ucrainenii ar trebui să fie la masă", a spus Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Ca să ajungă la Budapesta, avionul lui Putin va trebui să zboare fie pe deasupra României, fie pe deasupra Poloniei. Preşedintele rus este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională.

"Încă nu a fost trimisă nicio astfel de cerere şi nici nu există confirmarea zborului sau a prezenţei (lui Putin - n.r.). Să ne rezumăm la lucrurile de bază, adică bunele practici potrivit cărora Putin trebuie să ceară permisiunea înainte de intra în spaţiul aerian european", a declarat Oana Ţoiu, ministrul român de Externe.

Între timp, Marco Rubio şi Serghei Lavrov au discutat la telefon pentru a pune la punct detaliile summitului de la graniţa cu România.

