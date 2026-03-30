Observator » Ştiri externe » Trump ia în calcul ocuparea Insulei Kharg. Preţul petrolului a depăşit 116 dolari pe baril

Live Text Trump ia în calcul ocuparea Insulei Kharg. Preţul petrolului a depăşit 116 dolari pe baril

Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea lua în calcul preluarea controlului asupra insulei Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului din Golful Persic, într-un nou episod de declarații care amplifică tensiunile dintre Washington și Teheran. În același timp, liderul american a susținut că Iranul a acceptat să permită trecerea a 20 de nave petroliere prin Strâmtoarea Hormuz, începând de luni, prezentând acest gest drept un semn de deschidere în cadrul negocierilor aflate în desfășurare.

de Nicu Tatu

la 30.03.2026 07:50
Trump ia în calcul ocuparea Insulei Kharg. Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz pentru 20 de petroliere Trump ia în calcul ocuparea Insulei Kharg. Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz pentru 20 de petroliere Profimedia
30.03.2026, 10:14

Israelul a anunțat că 6 soldați au fost răniți în Liban, în incidente separate

Doi soldați au fost grav răniți după ce asupra lor a fost lansată o rachetă antitanc în sudul Libanului, ieri după-amiază, potrivit BBC, care citează Forțele de Apărare ale Israelului (IDF).

Trei soldați IDF au fost răniți, unul grav, după ce o dronă a căzut în apropierea lor, mai precizează armata. Un alt soldat a fost rănit în urma unui "accident operațional". Toți soldații au fost transportați la spital.

Ultimele confruntări din Liban au început după ce gruparea Hezbollah, sprijinită de Iran, a lansat rachete în nordul Israelului, ca represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului și pentru loviturile aproape zilnice împotriva Hezbollah. De atunci, potrivit ministerului libanez al sănătății, peste 1.000 de persoane și-au pierdut viața în Liban.

Israelul a mai declarat că intenționează să preia controlul asupra unei mari părți din sudul Libanului ca parte a campaniei sale împotriva Hezbollah.

30.03.2026, 09:56

AIEA: Reactorul de cercetare Khondab din Iran nu mai este operaţional. A fost grav avariat de atacuri

Reactorul de cercetare Khondab din Iran a fost grav avariat de atacuri şi nu mai este operaţional, a anunţat duminică seară Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează dpa şi AFP.

"Pe baza analizei independente a imaginilor din satelit şi a cunoştinţelor despre instalaţie, AIEA a confirmat că uzina de producţie a apei grele de la Khondab (noua denumire a reactorului de la Arak - n.r.), despre care Iranul a raportat că a fost atacată pe 27 martie, a suferit daune grave şi nu mai este operaţională", a transmis agenţia pe platforma de socializare X.

AIEA a mai precizat că "instalaţia nu conţine niciun material nuclear declarat".

Armata israeliană a anunţat vineri că a efectuat un atac asupra unui complex de apă grea lângă Arak, în centrul Iranului, descriind uzina drept "un loc cheie de producţie de plutoniu pentru arme nucleare".

Reactorul din apropierea oraşului Arak fusese lovit şi în iunie anul trecut, când Israelul şi SUA au atacat instalaţiile nucleare iraniene. La acea vreme, AIEA a declarat că lucrările de construcţie erau încă în desfăşurare şi că, prin urmare, nu se aflau materiale nucleare acolo.

În atacul de vineri, Israelul a invocat încercările repetate ale Iranului de a reconstrui instalaţia în urma loviturilor de anul trecut.

30.03.2026, 09:18

Kuwaitul a interceptat 5 drone iraniene după un atac asupra unei centrale electrice

Garda Națională a Kuwaitului a anunțat că a interceptat cinci drone.

Anunţul vine după moartea unui lucrător indian în urma unui atac iranian asupra unei centrale electrice și a unei unități de desalinizare din Kuwait, a transmis Ministerul Electricității și Apei din Kuwait într-un comunicat emis peste noapte.

Duminică, forțele armate ale Kuwaitului au declarat că 10 dintre membrii săi au fost răniți în atacuri iraniene asupra taberelor militare, iar un depozit al unei companii private de logistică a fost de asemenea vizat, în cadrul atacurilor cu rachete și drone din ultimele 24 de ore.

30.03.2026, 09:00

Bursele din Asia au scăzut puternic după ce prețul petrolului a depășit 116 dolari pe baril

Acțiunile de pe bursele asiatice au scăzut în primele tranzacții de luni, pe măsură ce prețurile petrolului se îndreaptă spre o creștere lunară record.

Indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu peste 4,5%, în timp ce bursa Kospi din Coreea de Sud a înregistrat un declin de 4,3%. Ambele burse au fost puternic afectate de creșterea prețurilor la petrol, țările lor fiind foarte dependente de energia provenită din Orientul Mijlociu.

Indicele ASX 200 din Australia a scăzut și el cu 1,4%.

Prețurile petrolului au crescut după ce războiul din Iran s-a intensificat în weekend, gruparea militantă houthi din Yemen, sprijinită de Iran, alăturându-se conflictului, iar mai multe trupe americane au sosit în Orientul Mijlociu.

Prețul petrolului Brent a urcat cu 3%, depășind 116 dolari pe baril în primele tranzacții de luni din Asia.

Petrolul tranzacționat în SUA a sărit și el aproape 3%, ajungând la 102,50 dolari pe baril.

30.03.2026, 08:57

Un parlamentar iranian sugerează ca Teheranul să părăsească Tratatul de Neproliferare Nucleară

Comentariul lui Alaeddin Boroujerdi pentru televiziunea de stat iraniană vine după ce liniile dure de la Teheran au sugerat de mult timp această măsură.

"De ce ar trebui să acceptăm aceste restricții? Oricum nu căutăm o armă nucleară. Dar nu este corect să fim obligați să respectăm regulile jocului, iar ei să ne bombardeze" a spus Boroujerdi.

Tratatul de Neproliferare Nucleară este un acord internațional de referință menit să oprească răspândirea armelor nucleare. Țările semnatare au acceptat să nu construiască sau să obțină arme nucleare și să permită Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) să efectueze inspecții pentru a verifica dacă și-au declarat corect programele. Iranul a restricționat inspecțiile AIEA de ani de zile și nu a permis vizitarea celor trei situri de îmbogățire bombardate de SUA în luna iunie.

30.03.2026, 08:08

Trump anunţă o "schimbare de regim" în Iran

Preşedintele american Donald Trump s-a lăudat duminică seară că a obţinut "o schimbare de regim în Iran", graţie atacurilor aeriene ale Statelor Unite şi Israelului.

În ciuda acestei desfăşurări militare în jurul Iranului, Trump continuă să agite posibilitatea unui acord de pace iminent.

"Cred că vom ajunge la un acord cu ei, sunt aproape sigur de asta", a declarat el în timpul unui briefing de presă la bordul Air Force One.

Preşedintele SUA a încercat, de asemenea, să liniştească opinia publică, afirmând că a obţinut deja o schimbare în natura puterii de la Teheran, datorită atacurilor care i-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei şi numeroşi oficiali de rang înalt ai Republicii Islamice.

"Am avut o schimbare de regim, o putem vedea deja, pentru că primul regim a fost decimat, distrus, toţi sunt morţi", a subliniat preşedintele american într-un briefing de presă. "Următorul regim", numit în urma morţii ayatollahului Khamenei, "este şi el în mare parte mort", a insistat el.

Desemnat drept succesor, fiul său Mojtaba Khamenei nu a fost văzut de când trebuia să preia conducerea ţării. Autorităţile iraniene publică doar mesaje scrise din partea lui.

30.03.2026, 07:57

Israelul atacă "infrastructura militară" din apropierea Teheranului, Iranul răspunde cu rachete

Armata Israelului a anunțat luni dimineață că lovește "infrastructură militară" în întreaga zonă a Teheranului.

Armata israeliană a avertizat de două ori că Iranul a lansat rachete asupra țării. După primul avertisment, în jurul zorilor, sirenele au sunat în zona din apropierea principalului centru de cercetare nucleară al Israelului, o parte a țării care a fost vizată în mod repetat în ultimele zile.

Bahrainul a activat de două ori sirenele de alertă pentru rachete luni.

30.03.2026, 07:55

Donald Trump declară că doreşte "să pună mâna pe petrolul" din Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat sugerat că forțele americane ar putea prelua controlul asupra insulei Kharg din Iran, principalul său terminal petrolier din Golful Persic. Comentariul lui Trump a apărut într-un interviu publicat luni dimineață de Financial Times.

"Poate că vom lua insula Kharg, poate că nu. Avem multe opțiuni. Asta ar însemna, de asemenea, că ar trebui să fim acolo (pe insula Kharg) pentru o perioadă", a declarat Trump.

Trump a comparat această posibilă mișcare cu abordarea SUA în Venezuela, unde a menționat intenția Washingtonului de a controla industria petrolieră "pe termen nelimitat" în urma răpirii președintelui Nicolas Maduro în luna ianuarie.

"Să fiu sincer cu tine, ceea ce îmi place cel mai mult este să pun mâna pe petrolul din Iran, dar unii oameni proști din SUA spun: -de ce faci asta?- Dar sunt oameni proști", a spus pre;edintele american.

Președintele a mai spus că Iranul a fost de acord să permită trecerea a 20 de nave care transportă petrol prin Strâmtoarea Hormuz începând de luni dimineață și continuând în următoarele zile, "ca semn de respect".

"Aș spune doar că ne descurcăm extrem de bine în acea negociere, dar nu știi niciodată cu Iranul, pentru că negociem cu ei și apoi ajungem mereu să-i bombardăm", a adăugat Donald Trump.

