Israelul a anunțat că 6 soldați au fost răniți în Liban, în incidente separate

Doi soldați au fost grav răniți după ce asupra lor a fost lansată o rachetă antitanc în sudul Libanului, ieri după-amiază, potrivit BBC, care citează Forțele de Apărare ale Israelului (IDF).

Trei soldați IDF au fost răniți, unul grav, după ce o dronă a căzut în apropierea lor, mai precizează armata. Un alt soldat a fost rănit în urma unui "accident operațional". Toți soldații au fost transportați la spital.

Ultimele confruntări din Liban au început după ce gruparea Hezbollah, sprijinită de Iran, a lansat rachete în nordul Israelului, ca represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului și pentru loviturile aproape zilnice împotriva Hezbollah. De atunci, potrivit ministerului libanez al sănătății, peste 1.000 de persoane și-au pierdut viața în Liban.

Israelul a mai declarat că intenționează să preia controlul asupra unei mari părți din sudul Libanului ca parte a campaniei sale împotriva Hezbollah.