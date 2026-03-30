Trump decide dacă trimite trupe în Iran pentru a extrage cu forța 450 de kg de uraniu. Cum ar arăta misiunea

Președintele Donald Trump ia în calcul să autorizeze o operațiune militară pentru a extrage aproape 450 de kg de uraniu din Iran, dezvăluie The Wall Street Journal, citând oficiali americani. Ar fi o misiune complexă și riscantă, care ar presupune prezența trupelor americane pe teritoriul iranian timp de mai multe zile sau chiar mai mult.

Pentru moment, Trump nu a decis încă dacă va autoriza sau nu o astfel de misiune. Cu toate acestea, președintele SUA rămâne deschis planului, deoarece aceasta ar putea contribui la atingerea obiectivului său principal: împiedicarea Iranului să dezvolta arme nucleare, relatează The Wall Street Journal.

În plus, Trump și-a încurajat consilierii să facă presiuni asupra Iranului pentru ca țara să predea uraniul în schimbul încheierii războiului. Trump a fost ferm în discuțiile cu aliații săi că iranienii nu pot păstra acest material și a discutat inclusiv despre posibilitatea de a-l confisca prin forță, dacă Iranul nu îl cedează la masa negocierilor.

Nu sunt negocieri directe între SUA şi Iran

Pakistan, Turcia și Egipt au acționat ca intermediari între SUA și Iran. Cu toate acestea, Washingtonul și Teheranul nu au intrat încă în negocieri directe pentru a pune capăt conflictului, conform WSJ. "Este sarcina Pentagonului să facă pregătiri pentru a-i oferi comandantului suprem cât mai multe opțiuni. Asta nu înseamnă că președintele a luat o decizie", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Trump le-a spus reporterilor duminică seara că Iranul trebuie să facă ceea ce vrea SUA în caz contrar "nu va mai exista o țară". Referindu-se la uraniul din Iran, Trump a spus: "Ne vor da praful nuclear".

Cât uraniu are Iranul

Potrivit estimărilor de anul trecut, înainte ca Israelul și SUA să atace Iranul în iunie 2025, Teheranul deținea peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% și aproape 200 de kilograme de uraniu îmbogățit la 20%, care poate fi ușor transformat în uraniu de calitate militară (90%).

Materialul se află, cel mai probabil, în două dintre cele trei locații atacate de SUA și Israel vara trecută: un tunel subteran din complexul nuclear de la Isfahan și un depozit de la Natanz. Potrivit experților, Iranul dispune de centrifuge pentru îmbogățirea uraniului și are capacitatea de a construi un nou sit subteran de îmbogățire.

Trump și o parte dintre aliații săi ar fi spus, în discuții private, că materialul ar putea fi confiscat printr-o operațiune țintită, care, potrivit lui, nu ar prelungi semnificativ durata războiului și ar permite SUA să încheie conflictul până la jumătatea lunii aprilie, conform sursei citate de WSJ.

Trump le-a spus apropiaților că nu vrea un război de durată. Însă unii dintre consilierii săi principali își doresc ca liderul de la Casa Albă să se concentreze pe alte subiecte, inclusiv pe alegerile midterms, locale și pentru Congres. Sondajele arată că republicanii ar putea suferi pierderi majore la alegerile din toamnă.

Ar fi una dintre cele mai dificile operațiuni ordonate de Trump

O eventuală tentativă de a confisca uraniul prin forță ar fi complexă și periculoasă, au explicat experți și foști oficiali militari americani. În plus, o astfel de acțiune, care ar declanșa cel mai probabil represalii din partea Iranului, ar putea prelungi conflictul mult peste intervalul de 4-6 săptămâni estimat public de echipa lui Trump.

Forțele speciale americane ar trebui să ajungă la locațiile unde se află uraniul, sub foc de rachete și drone iraniene. Odată ajunse acolo, ar trebui să securizeze perimetrul pentru ca inginerii, cu echipamente de excavare, să poată căuta printre dărâmături, verificând totodată dacă au fost amplasate mine sau capcane explozive.

Extragerea propriu-zisă a materialului ar trebui realizată de o echipă de elită, special pregătită pentru manipularea materialelor radioactive în zone de conflict. Uraniul îmbogățit este, cel mai probabil, depozitat în 40-50 de cilindri speciali, asemănători buteliilor de oxigen folosite de scafandri. Odată luați, cilindrii trebuie plasați în containere de transport pentru a preveni accidentele, adică sunt necesare mai multe camioane, a explicat Richard Nephew, cercetător la Universitatea Columbia și fost negociator nuclear cu Iranul.

Dacă nu există un aerodrom disponibil, ar trebui improvizat unul pentru transportul echipamentelor și evacuarea materialului nuclear. Întreaga operațiune ar putea dura zile sau chiar o săptămână, spun experții. "Nu este o operațiune de tip intrare și ieșire rapidă", a declarat generalul în retragere Joseph Votel.

Trupele americane ar putea evita o astfel de misiune periculoasă dacă Iranul ar accepta de bună voie să predea uraniul în cadrul unui acord de pace. SUA au mai realizat astfel de operațiuni, dar în mod pașnic: în 1994 au preluat uraniu din Kazahstan (Proiectul Sapphire), iar în 1998, împreună cu Marea Britanie, au extras uraniu îmbogățit din apropierea capitalei Georgiei, Tbilisi, transportându-l într-un complex nuclear din Scoția, amintește WSJ.

Ce decizie va lua Trump

Trump a refuzat să spună public dacă va ordona misiunea. Dar sâmbătă şi-a îndemnat susținătorii de pe rețelele sociale să urmărească emisiunea lui Mark Levin de la Fox News, în cadrul căreia analistul republican a susținut planul ca Trump să ia uraniul din Iran.

În ultima săptămână, Trump a căutat o soluție diplomatică pentru încheierea războiului. A cerut Iranului să renunțe la programul său nuclear în cadrul unui acord negociat. Între timp, secretarul de stat Marco Rubio a declarat săptămâna trecută că SUA își pot atinge principalele obiective fără a recurge la trimiterea de trupe terestre.

Potrivit oficialilor americani, Iranul nu îmbogățește în prezent uraniu și, ca să devină o putere nucleară, ar trebui să îl aducă la nivel de armă nucleară, precum și să construiască un focos sau o bombă. Mai mult decât atât, Iranul nu deține în prezent o rachetă balistică intercontinentală capabilă să ajungă pe teritoriul SUA, dar ar putea avea zeci de astfel de rachete până în 2035, dacă își adaptează vehiculul de lansare spațială, potrivit unei estimări de anul trecut a serviciilor de informații de la Pentagon.

Armata SUA pregătește și alte opțiuni, inclusiv poziționarea în regiune a unor unități de reacție rapidă ale pușcașilor marini și parașutiști din Divizia 82 Aeropurtate care ar putea ocupa locații strategice, cum ar fi o insulă din sudul Iranului, potrivit unui oficial american. Pentagonul are deja în regiune multe dintre resursele necesare pentru o astfel de operațiune și analizează trimiterea a alți 10.000 de militari pentru a-i oferi președintelui mai multe scenarii de acţiune, potrivit oficialilor americani.

Întrebat la o conferință de presă la Pentagon, la începutul acestei luni, ce intenționează SUA să facă în legătură cu uraniul îmbogățit al Iranului, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a spus că speră ca Teheranul să accepte să renunțe la el, dar a sugerat că armata americană are opțiuni pentru a-l confisca dacă Iranul refuză.

"Avem o gamă de opțiuni, inclusiv posibilitatea ca Iranul să decidă să renunțe la ele... Nu voi spune lumii ce suntem dispuși să facem sau până unde suntem dispuși să mergem, dar avem opțiuni, cu siguranță", a declarat Hegseth pe 13 martie.

Georgiana Dulgheru

