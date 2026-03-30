Încă o victorie pentru Putin: Prima livrare de petrol în Cuba după 3 luni. De ce nu a oprit Trump petrolierul

Donald Trump permite unui petrolier sub pavilion rusesc să acosteze în Cuba și să descarce aproximativ 730.000 de barili de țiței. Insula care se confruntă cu o criză energetică severă nu a mai primit petrol de 3 luni după blocada impusă de americani.

Petrolierul rusesc Anatoly Kolodkin va ajunge azi în Cuba cu o cantitate crucială de țiței, după trei luni de blocadă impusă de americani. Trump a decis să permită ţiţeiului rusesc să ajungă în Cuba, relatează The New York Times, citând surse. Petrolierul, care transportă 730.000 de barili de petrol, este deținut de guvernul rus și este programat să ajungă luni seara în Matanzas, Cuba. Livrarea ar putea schimba cursul crizei care a cuprins insula și ar putea să amâne cu cel puțin câteva săptămâni epuizarea rezervelor de combustibil.

De ce nu a fost oprit petrolierul rusesc

De asemenea, ar reduce presiunea asupra guvernului cubanez, care se confruntă cu un colaps economic și cu amenințări tot mai mari din partea Washingtonului. Episodul arată că, cel puțin pentru moment, Cuba se poate baza în continuare pe vechiul său aliat, Rusia. Atât petrolierul care a plecat din portul rusesc Primorsk, de la Marea Baltică, pe 9 martie, cât şi proprietarului acesteia, compania de stat rusă Sovcomflot, se află sub sancţiunile guvernului american încă din 2024.

Inițial, nava a transmis în glumă că are destinația "Atlantis, SUA". Duminică, destinația indicată era Matanzas potrivit unei aplicaţii de monitorizare a traficului maritim.

Din ianuarie, Donald Trump a impus asupra Cubei o blocadă petrolieră de facto, amenințând statele care livrau combustibil și chiar escortând departe de insulă un petrolier care se îndrepta spre Cuba. Deși paza de coastă americană avea în zonă două nave care ar fi putut intercepta petrolierul rusesc, administrația Trump nu a dat ordin ca acestea să intervină, relatează NYT, citând un oficial american.

În lipsa unor instrucțiuni clare, Paza de Coastă va permite navei să ajungă în Cuba. Nu este clar de ce Casa Albă nu a ordonat blocarea petrolierului și nici dacă va permite și alte livrări de petrol rusesc în viitor. Decizia evită însă un posibil conflict direct între SUA și Rusia, în apropierea coastelor Floridei.

Reuters atrage atenţia că sosirea petrolierului în Cuba este semnificativă în contextul în care şi guvernul britanic a permis unei alte nave a "flotei din umbră" a Rusiei, VAYU 1, să traverseze Canalul Mânecii, după ce anunțase săptămâna trecută că a autorizat armata să intervină asupra unor astfel de nave care trec prin apele britanice.

"Nu avem nicio problemă ca cineva să trimită un transport de petrol, pentru că au nevoie, trebuie să supraviețuiască. Am spus că dacă o țară vrea să trimită petrol în Cuba acum, nu am nicio problemă cu asta. Fie că este Rusia sau nu", a confirmat Trump. Totuși, el a minimalizat impactul acestei livrări pentru Cuba: "Nu va avea un impact. Cuba este terminată. Au un regim prost, o conducere foarte proastă și coruptă. Și dacă primesc sau nu un transport de petrol, nu va conta".

Ambasada Rusiei în Mexic a declarat că Moscova își exprimă "solidaritatea deplină" cu Cuba și consideră "ilegale" toate restricțiile impuse împotriva acesteia, inclusiv cele privind livrările de energie. Blocada petrolieră a SUA a afectat grav Cuba, provocând pene zilnice de curent, penurie severă de combustibil, creșterea prețurilor și colapsul sistemului medical. Politica lui Trump a atras critici internaționale, inclusiv din partea ONU, care acuză SUA că provoacă o criză umanitară.

În același timp, oficialii americani au exercitat presiuni asupra guvernului cubanez, inclusiv pentru înlăturarea președintelui Miguel Diaz-Canel. Trump a sugerat chiar posibilitatea unei intervenții militare în Cuba după războiul din Iran. Oficialii cubanezi au declarat că țara este pregătită să se apere. "Armata noastră este mereu pregătită și se pregătește pentru posibilitatea unei agresiuni militare", a spus adjunctul ministrului de Externe, Carlos Fernandez de Cossio.

Sosirea petrolului din Rusia ar putea reduce temporar tensiunile, oferind Cubei resurse pentru a stabiliza rețeaua energetică, a reduce penele de curent și a susține transportul și agricultura. "Le dă un răgaz. Dar nu este o soluție magică, problemele nu vor dispărea odată cu sosirea acestui petrolier", a explicat analistul Jorge Pinonn. Va fi nevoie de aproximativ trei săptămâni pentru ca petrolul respectiv să fie rafinat în alte produse, iar apoi încă o săptămână pentru a fi distribuit în întreaga țară.

Criza din Cuba: pene de curent, penurie de combustibil și presiune politică

Motorina este cel mai important produs pentru Cuba. Asigură transportul, agricultura și funcționarea centralelor electrice. Nici ajutoarele umanitare nu au putut fi distribuite, pentru că au rămas blocate în depozite, deoarece camioanele nu au motorină, iar fermele au fost paralizate pentru că tractoarele au rămas fără combustibil. Unele centrale electrice au fost oprite din lipsă de carburant.

Cuba a reușit, însă inconstant, să mențină alimentarea cu energie, deoarece 40% din rețeaua energetică este susținută de centrale care funcționează în mare parte pe baza țițeiului produs intern. De asemenea, țara a accelerat instalarea de panouri solare pentru a susține rețeaua. Totuși, 40% din rețea depinde de centrale mai mici care folosesc motorină.

Petrolul rusesc aflat pe drum ar putea fi consumat în mai puțin de o lună. Guvernul ar urma să păstreze o parte din resurse pentru rezerve strategice și pentru forțele de securitate. "Va asigura motorină pentru poliție, pentru unitățile militare și, practic, pentru întregul aparat guvernamental cubanez", a spus el.

Carlos Alzugaray, fost diplomat cubanez care locuiește la Havana, a declarat că administrația Trump a instituit blocada pentru a forța guvernul cubanez să cedeze, însă procesul durează mai mult decât se anticipa, chiar și înainte ca petrolul rusesc să se apropie de insulă. "Trump și Rubio se bazează pe ideea că acest guvern va cădea de la sine. Dar guvernul cubanez nu vede lucrurile așa. Este convins că poate supraviețui", a explicat el.

