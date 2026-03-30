Spania închide spațiul aerian pentru avioanele SUA implicate în războiul din Iran, inclusiv cele de alimentare

Spania închide spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în operațiunile împotriva Iranului. Decizia ar putea tensiona și mai mult relația dintre cele două state membre NATO.

de Georgiana Dulgheru

la 30.03.2026 , 14:26
Spania închide spațiul aerian pentru avioanele SUA implicate în războiul din Iran, inclusiv cele de alimentare Premierul Spaniei Pedro Sanchez - Profimedia

Spania și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în atacurile asupra Iranului, după ce, la începutul războiului, a interzis folosirea bazelor militare operate în comun, relatează Reuters

Închiderea spațiului aerian înseamnă că aeronavele militare americane, inclusiv cele de alimentare în zbor, trebuie să ocolească spațiul aerian al Spaniei, țară membră NATO, în timp ce zboară către țintele lor din Orientul Mijlociu. Fac excepție situațiile de urgență, potrivit ziarului spaniol El País, care a dezvăluit în premieră informația, citând surse militare.

"Nu autorizăm nici utilizarea bazelor militare, nici folosirea spațiului aerian pentru acțiuni legate de războiul din Iran", a declarat luni ministrul Apărării, Margarita Robles. "Această decizie face parte din poziția deja adoptată de guvernul spaniol de a nu participa și de a nu contribui la un război inițiat unilateral și contrar dreptului internațional", a declarat şi ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, într-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser, întrebat dacă măsura ar putea afecta relațiile cu SUA.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a fost unul dintre cei mai vocali critici ai atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului, pe care le-a descris drept nechibzuite și ilegale. Președintele Donald Trump a amenințat că va întrerupe comerțul cu Madridul, după ce Spania a refuzat să permită SUA utilizarea bazelor sale militare în război.

Românul celebru care se vaită că nu îi ajunge pensia de 10.000 de lei. Şi-a mai luat un serviciu
Românul celebru care se vaită că nu îi ajunge pensia de 10.000 de lei. Şi-a mai luat un serviciu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Exclusiv
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Exclusiv
O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa
O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
