Spania închide spațiul aerian pentru avioanele SUA implicate în războiul din Iran, inclusiv cele de alimentare

Spania închide spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în operațiunile împotriva Iranului. Decizia ar putea tensiona și mai mult relația dintre cele două state membre NATO.

Spania și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în atacurile asupra Iranului, după ce, la începutul războiului, a interzis folosirea bazelor militare operate în comun, relatează Reuters.

Închiderea spațiului aerian înseamnă că aeronavele militare americane, inclusiv cele de alimentare în zbor, trebuie să ocolească spațiul aerian al Spaniei, țară membră NATO, în timp ce zboară către țintele lor din Orientul Mijlociu. Fac excepție situațiile de urgență, potrivit ziarului spaniol El País, care a dezvăluit în premieră informația, citând surse militare.

"Nu autorizăm nici utilizarea bazelor militare, nici folosirea spațiului aerian pentru acțiuni legate de războiul din Iran", a declarat luni ministrul Apărării, Margarita Robles. "Această decizie face parte din poziția deja adoptată de guvernul spaniol de a nu participa și de a nu contribui la un război inițiat unilateral și contrar dreptului internațional", a declarat şi ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, într-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser, întrebat dacă măsura ar putea afecta relațiile cu SUA.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a fost unul dintre cei mai vocali critici ai atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului, pe care le-a descris drept nechibzuite și ilegale. Președintele Donald Trump a amenințat că va întrerupe comerțul cu Madridul, după ce Spania a refuzat să permită SUA utilizarea bazelor sale militare în război.

