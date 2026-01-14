Antena Meniu Search
În timpul unei vizite efectuate marți la fabrica Ford F-150, președintele american Donald Trump a fost implicat într-un incident tensionat, după ce un angajat l-a numit "protector al pedofililor". Reacția liderului de la Casa Albă nu s-a lăsat așteptată: i-a arătat degetul mijlociu și i-a strigat "Du-te dracului!", scrie TMZ. 

de Redactia Observator

la 14.01.2026 , 09:25
Trump îi arată degetul mijlociu unui angajat Ford care l-a numit "protector al pedofililor": "Du-te dracului!"

Incidentul a avut loc în timp ce Trump vizita hala de producție înaintea unui discurs oficial. Angajatul, vizibil furios, a început să strige acuzații dure la adresa președintelui, făcând referire la presupusele sale legături cu Jeffrey Epstein și la întârzierea publicării "dosarelor Epstein" de către Departamentul de Justiție al SUA, scrie TMZ

În stilul său inconfundabil, Trump a reacționat imediat, ripostând verbal și nu numai în fața celor prezenți.

Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a confirmat incidentul pentru TMZ, declarând: "Un lunatic urla în mod delirant înjurături, într-un acces complet de furie, iar președintele a oferit un răspuns adecvat și lipsit de echivoc".

Redactia Observator
donald trump sua
