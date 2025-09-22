Trump, la comemorarea lui Charlie Kirk: "Îmi urăsc rivalii și nu le doresc tot ce este mai bun"

La o ceremonie publică în onoarea lui Charlie Kirk, Donald Trump a declarat că îi „urăște” pe adversarii săi, contrazicând mesajul de iubire promovat de văduva activistului. Evenimentul din Arizona a combinat discursuri politice, mesaje religioase și un omagiu dedicat figurii proeminente a mișcării conservatoare americane.

Președintele american Donald Trump a declarat în fața unei mulțimi de zeci de mii de oameni că îi "urăște" pe adversarii săi, la o comemorare publică în onoarea lui Charlie Kirk, chiar și după ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împușcat mortal soțul în timpul unui eveniment la o facultate din Utah, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Zeci de mii de oameni s-au adunat duminică la evenimentul din Arizona, președintele ținând ultimul dintre cele peste douăzeci de discursuri, după remarci emoționante din partea văduvei lui Kirk, Erika, și elogii din partea vicepreședintelui JD Vance, a patru membri ai cabinetului și a altor înalți oficiali ai Casei Albe, o reflectare a amprentei profunde pe care activistul ucis a lăsat-o asupra mișcării președintelui "Make America Great Again".

La un moment dat, Trump a menționat că, cu puțin timp înainte de a muri, Kirk i-a spus unui membru al personalului că nu se temea de studenții care nu erau de acord cu el în mulțimea de la Universitatea Utah Valley. "Nu sunt aici pentru a lupta împotriva lor, vreau să îi cunosc și să îi iubesc", a spus Kirk, potrivit lui Trump. "În acel moment privat din ziua morții sale, găsim tot ce trebuie să știm despre cine era cu adevărat Charlie Kirk".

Articolul continuă după reclamă

"El nu-și ura rivalii, ci le dorea tot ce era mai bun”, a spus Trump, înainte de a se abate de la discursul pregătit și de a adăuga: "În această privinţă nu eram de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc rivalii și nu le doresc tot ce este mai bun, îmi pare rău".

Discursul lui Trump a fost un amestec ciudat de elogiu și discurs de campanie, în timpul căruia s-a abătut frecvent de la citirea remarcilor sumbre despre viața și moartea violentă a lui Kirk pentru a face comentarii și glume spontane.

El a menționat utilizarea forțelor federale pentru a menține ordinea în orașe și a profitat de ocazie pentru a promova un anunț care va fi făcut luni la Casa Albă. "Cred că am găsit un răspuns la autism. Ce ziceți de asta? Autism: mâine vom discuta în Biroul Oval de la Casa Albă despre autism", a spus președintele SUA.

Trump a afirmat, de asemenea, că Kirk l-a îndemnat să trimită trupe federale la Chicago. "Unul dintre ultimele lucruri pe care mi le-a spus a fost: Vă rog, domnule, salvați Chicago. Și vom face asta, vom salva Chicago de crimele oribile".

La sfârșitul discursului său, după ce a chemat-o pe Erika Kirk înapoi pe scenă, Trump s-a comportat mai degrabă ca la un miting decât la o comemorare, fredonând melodia "America the Beautiful" într-un mod comic și legănându-se, scrie The Guardian.

Comemorare cu accente religioase și naționaliste

Anterior, JD Vance l-a elogiat pe Kirk în termeni explicit religioși, numindu-l "un martir al credinței creștine", în ciuda lipsei de dovezi că religia sa ar fi jucat vreun rol în ucidere.

"Au încercat să-l reducă la tăcere pe prietenul meu Charlie Kirk, dar astăzi vorbim cu Charlie și pentru Charlie mai tare ca niciodată", a spus vicepreședintele. "Răufăcătorul care ni l-a răpit pe Charlie se aștepta ca astăzi să avem o înmormântare, și în schimb, prieteni, am avut o renaștere și o celebrare a lui Charlie Kirk și a Domnului său Iisus Hristos".

Vance a susținut, de asemenea, că Kirk, cunoscut pentru implicarea sa în dialogul cu studenții, combina tradițiile lui Socrate și ale creștinismului. "El era Atena și Ierusalimul; orașul rațiunii și orașul lui Dumnezeu într-o singură persoană", a spus Vance.

Erika Kirk a subliniat ceea ce ea a numit inspirația pe care uciderea lui Kirk le-a dat-o susținătorilor săi pentru a îmbrățișa creștinismul. "După asasinarea lui Charlie, nu am văzut violență, nu am văzut revolte", a spus Kirk, în timp ce aplauzele mulțimii au crescut, salutând contrastul implicit cu revoltele care au urmat uciderilor lui George Floyd sau Martin Luther King Jr. "Am văzut o renaștere", a spus ea.

"Săptămâna trecută, am văzut oameni deschizând Biblia pentru prima dată în ultimii zece ani", a spus Kirk. "Am văzut oameni mergând la slujbă la biserică pentru prima dată în viața lor".

"Răspunsul la ură nu este ura", a adăugat ea. "Răspunsul pe care îl cunoaștem din Evanghelie este iubirea, și întotdeauna iubirea, iubirea pentru dușmanii noștri și iubirea pentru cei care ne persecută".

Donald Trump Jr. l-a descris, de asemenea, pe Kirk ca pe un martir. "Charlie s-a alăturat unui lung șir de bărbați și femei curajoși care au fost uciși pentru ceea ce credeau", a spus el.

Trump Jr. a povestit că a călătorit împreună cu Kirk în campusurile universitare și că au primit amenințări la adresa siguranței lor. "Am mers acolo oricum, fără teamă. Charlie a condus drumul. Mesajul lui era clar atunci, și mesajul lui este clar și acum: nu vom da înapoi", a spus el.

Stephen Miller, unul dintre principalii consilieri de la Casa Albă, s-a angajat să ducă la bun sfârșit opera de o viață a lui Kirk.

"Ați crezut că îl puteți ucide pe Charlie Kirk", a spus Miller. "L-ați făcut nemuritor. L-ați imortalizat pe Charlie Kirk, iar acum milioane de oameni îi vor duce mai departe moștenirea".

"Către dușmanii noștri: Nu aveți nimic de oferit. Nu aveți nimic de împărtășit în afară de amărăciune. Noi avem frumusețe. Noi avem lumină. Noi avem bunătate. Noi avem determinare. Noi avem viziune. Noi avem putere."

Securitate sporită și un public extaziat

Evenimentul a combinat retorica politică cu evanghelizarea creștină. Mii de oameni îmbrăcați în roșu, alb și albastru au invadat stadionul, iar cozile se întindeau pe mai multe străzi înainte de răsăritul soarelui duminică.

Jeffrey Barke, un medic cu un număr mare de urmăritori online, s-a dus la stadion împreună cu un grup de prieteni din Orange County, California, într-o călătorie pe care el a numit-o "un fel de pelerinaj" pentru a onora viața și moștenirea lui Kirk. El s-a angajat să folosească propria platformă pentru a ajuta la răspândirea "mesajului lui Charlie".

Christina Sawick, purtând o șapcă cu inscripția "Trump a avut dreptate în toate", a spus că îl urmărea și îl asculta pe Kirk din 2016. Duminică, a plecat de acasă din Mesa la ora 3 dimineața pentru a participa la evenimentul de comemorare.

Ea a spus că aprecia disponibilitatea lui Kirk de a dezbate cu oricine, indiferent de orientarea politică sau de trecutul său. "Nu ascundea nimic", a spus ea. "Voia doar să fie ascultat și voia ca toată lumea să fie ascultată".

Secretarul de stat american Marco Rubio a lăudat influența lui Kirk asupra tinerilor. "El a căutat să dialogheze cu cei cu care nu era de acord, pentru că înțelegea că nu am fost creați pentru a ne izola unii de alții, ci pentru a dialoga", a spus Rubio.

O prezență masivă a forțelor de ordine, sub conducerea Serviciului Secret al SUA, a fost asigurată, evenimentul beneficiind de măsuri de securitate comparabile cu cele de la Super Bowl. Un bărbat înarmat cu un pistol și un cuțit, cu legitimație de polițist expirată și care susținea că asigură securitatea privată, a fost reținut sâmbătă la locul evenimentului.

Un purtător de cuvânt al organizației Turning Point USA a lui Kirk a declarat că bărbatul se ocupa de "securitatea avansată a unui oaspete cunoscut", dar că aceasta nu a fost coordonată corespunzător cu Serviciul Secret sau Turning Point. Purtătorul de cuvânt a mai spus că nu se crede că bărbatul "încerca să facă ceva rău".

Americanii se confruntă cu asasinarea și moștenirea complicată a conservatorului în vârstă de 31 de ani, care a fost împușcat și ucis pe 10 septembrie într-un incident pe care procurorii l-au calificat drept violență politică, și care a adâncit temerile cu privire la traiectoria unei națiuni profund divizate.

Kirk a fost lovit de un singur glonț în timp ce vorbea în fața unei mulțimi de 3.000 de studenți, în mare parte de la Universitatea Utah Valley, prima oprire din turneul său național "American Comeback" în campusuri. Procurorii din Utah l-au acuzat pe Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, de crimă cu premeditare în cazul uciderii lui Kirk și au declarat că vor solicita pedeapsa cu moartea.

În urma morții lui Kirk, Trump și consilierii săi au încercat să arunce vina pe democrați, chiar dacă liderii aleși și oficialii partidului au condamnat în unanimitate uciderea. Oficialii au declarat că suspectul a acționat singur.

Procurorii au declarat că suspectează că Robinson l-a ucis pe Kirk deoarece era sătul de ceea ce percepea ca fiind "ura" lui Kirk. Însă, citând trei surse familiarizate cu ancheta privind uciderea lui Kirk, NBC a raportat sâmbătă că autoritățile federale nu au găsit nicio legătură între Robinson și grupurile de stânga, pe care administrația Trump a amenințat că le va reprima după împușcăturile mortale.

Alimentați de o revărsare de durere și furie din partea dreptei, conservatorii cer pedepsirea celor care l-au batjocorit sau discreditat pe Kirk, o campanie de răzbunare care, potrivit criticilor, oglindește chiar cultura anulării împotriva căreia el se revolta. De la moartea sa, profesori, studenți, jurnaliști și prezentatorul de emisiuni nocturne Jimmy Kimmel au fost concediați, suspendați sau sancționați pentru comentarii legate de Kirk sau de moartea sa, într-o campanie de represiune pe care susținătorii libertății de exprimare, cercetătorii în domeniul democrației și alții o consideră echivalentă cu cenzura guvernamentală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰