Donald Trump: "Israel nu ar exista fără mine"

Președintele Donald Trump a reluat o afirmație puternică în discursul său despre relația Statelor Unite cu Israel, sugerând că statul evreu "nu ar exista" fără acțiunile administrației sale, inclusiv loviturile împotriva Iranului și sprijinul militar extins acordat Tel Avivului.

de Redactia Observator

la 27.01.2026 , 18:42
Declarația președintelui american Donald Trump a fost făcută într-un interviu pe WABC Radio și reflectă o poziție publică foarte clară față de Orientul Mijlociu și relația americană cu aliații săi strategici, scrie Baha.

Trump a menționat că, în timpul mandatului său anterior și în actuala administrație, Statele Unite au efectuat acțiuni militare împotriva Iranului considerat un adversar al Israelului. El a subliniat că SUA a trimis o flotă militară importantă în Golful Persic, descrisă de Trump drept o "armadă" mai mare decât forțele folosite pentru interceptarea unor nave în largul Venezuelei, ca semn al angajamentului american în regiune.

Deși a menționat că speră că forțele nu vor fi folosite, afirmația subliniază influența pe care o revendică în securitatea Israelului.

În același interviu, Trump a vorbit și despre politica internă: el și-a exprimat sprijinul pentru Zohran Mamdani, actualul primar al New York-ului, lăudându-i "personalitatea bună" și "resursele extraordinare", deși a criticat anumite politici pe care le consideră nefuncționale sau nepractice. 

Declarațiile lui Trump despre Israel vin pe fondul unui context internațional încă tensionat în Orientul Mijlociu. În 2025, armistițiul între Israel și Iran a fost mediat cu sprijinul Casei Albe și Qatarului, punând capăt unui conflict de 12 zile, iar Trump a descris acel armistițiu ca o "victorie pentru toată lumea", în ciuda momentelor de escaladare militară.

