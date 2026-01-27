Cum a fost convins Trump în 48 de ore să schimbe strategia în Minnesota. De ce s-a temut liderul SUA

În 48 de ore, la presiunea aliaților republicani şi temându-se că pierde voturi, Donald Trump a decis să schimbe strategia privind migraţii în Minnesota, relatează The Wall Street Journal. Inițial, după ce un al doilea cetățean american a fost împușcat mortal de agenți federali ICE în Minneapolis, administrația Trump a reacționat dur, acuzându-l de terorism. Însă imaginile video au arătat că aceste acuzații nu erau susținute de fapte, iar scandalul a început să afecteze grav imaginea politică a președintelui. În cele din urmă, Trump a dat înapoi, a retras oficialii mai agresivi și a trimis un om de încredere, cunoscut pentru o abordare mai calmă.

La câteva ore după ce un agent de la poliția de imigrație ICE l-a împușcat mortal pe Alex Pretti, un asistent medical şi cetățean american, în vârstă de 37 de ani, secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a lansat acuzații de terorism intern. Iar comandantul Poliției de Frontieră, Gregory Bovino, a declarat public că victima ar fi vrut să provoace un masacru în rândul forțelor de ordine. Stephen Miller, considerat arhitectul strategiei agresive antiimigrație a lui Trump, l-a numit pe Pretti un "potențial asasin".

Trump frustrat de ce vedea la televizor

Nu a trecut mult și acest narativ a început să se destrame, spre frustrarea lui Donald Trump, relatează The Wall Street Journal, citând oficiali ai administrației de la Casa Albă.

Articolul continuă după reclamă

La aproximativ 48 de ore după uciderea lui Pretti, Trump a decis să schimbe strategia, făcând un pas în spate de la una dintre cele mai cunoscute și controversate campanii privind imigrația. Până luni noapte, Tom Homan, supranumit "țarul frontierelor", adept al unei abordări mai țintite privind deportările, era în drum spre Minneapolis pentru a gestiona criza, iar Gregory Bovino, susținătorul unei politici mai agresive, părăsea Minnesota.

Schimbarea de direcție a lui Trump a venit după ce republicanii din Congres și alți aliați au început să se arate îngrijorați că riscă să piardă sprijinul public pe problema privind imigrația, un pilon central în campania electorală. Mai mult decât atât, înalți oficiali din administrație au început să se teamă că scenele haotice din Minneapolis ar putea avea un puternic impact politic negativ. Inclusiv susținătorii dreptului de a purta arme, de obicei aliați fideli ai lui Trump, au ajuns să-i critice pe oficialii administrației pentru că l-au condamnat pe Pretti pentru că purta armă în timpul protestelor. Autoritățile locale au precizat că Pretti avea permis de port-armă.

Taberele din sânul administraţiei Trump

În acest context, Trump a lăsat impresia, cel puțin pentru moment, că a ales o tabără în dezbaterea tacită care avea loc în interiorul administrației. Potrivit WSJ, unii oameni din echipa lui Trump, precum Kristi Noem și consilierul ei Corey Lewandowski, voiau show și intervenții dure contra migranților în orașe liberale, în timp ce alții preferau acțiuni mai direcționate, metodice, concentrate pe imigranții cu antecedente penale sau cu ordine definitive de deportare. Iar Trump oscila între cele două abordări.

Duminică, din cauza viscolului care a lovit o parte din SUA, mulți dintre angajații de rang înalt au rămas acasă, iar Trump a primit apeluri de la republicani îngrijorați, inclusiv de la senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud. Acesta i-a transmis un mesaj la care Trump a început să se gândească serios: Casa Albă trebuie să găsească o cale de a deturna discursul public legat de împușcarea protestatarilor. Graham i-a spus președintelui că imaginile difuzate de televiziunile americane sunt groaznice și trebuie schimbate, pentru că amenință să umbrească celelalte succese din politica sa privind imigrația.

Într-un interviu acordat The Wall Street Journal duminică după-amiază, Trump a refuzat să spună dacă agentul federal care l-a împușcat mortal pe Pretti a acționat corect, subliniind că administrația revizuiește incidentul. El a mai sugerat că ia în considerare retragerea unor oficiali federali de imigrație din Minnesota. Era pentru prima dată când unii consilieri de rang înalt ai președintelui aflau că se gândea să schimbe abordarea în Minneapolis, potrivit surselor citate de WSJ.

Duminică, Trump a spus clar că vrea să ajungă la un acord: într-o postare pe Truth Social, el i-a îndemnat pe guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, și pe primarul din Minneapolis, Jacob Frey, să coopereze mai strâns cu oficialii federali, inclusiv să-i ajute la prinderea persoanelor care trăiesc ilegal în țară. Dacă liderii din Minnesota vor accepta acești termeni, Trump va retrage unii agenți din Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierei. Deși acest lucru nu era specificat în postarea de pe rețeaua socială, a fost confirmat ulterior de oficialii administrației.

În dimineața următoare, Trump a vorbit la telefon cu Homan, apoi și-a surprins consilierii postând un mesaj pe rețelele sociale în care anunța că îl va trimite pe acesta în Minnesota. "Tom este dur, dar corect și îmi va raporta direct mie", a scris Trump. Tot luni, Trump a vorbit cu Walz, căruia i-a impus condiții pentru a reduce numărul de agenți federali din stat. Trump, care l-a atacat în mod repetat pe Walz, a descris discuția drept productivă, adăugând că "suntem pe aceeași lungime de undă".

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a încercat și ea să tempereze tensiunile, distanțându-l pe Trump de discursul unor consilieri ai săi cu vederi mai dure, în timp ce continua să arunce vina pe liderii democrați pentru că i-ar încuraja pe protestatari. "Nimeni de la Casa Albă, inclusiv președintele Statelor Unite, nu vrea să vadă americani răniți sau uciși sau care să-și piardă viața pe străzile americane", le-a spus ea luni reporterilor.

Trump s-a temut că pierde voturi

Decizia lui Trump de a schimba abordarea a reprezentat o schimbare uluitoare tocmai într-o politică care îl definește. Este cu atât mai surprinzător cu cât Trump, de obicei, își răsplătea consilierii care insistau și mai mult pe o poziție dură, chiar și atunci când se confruntau cu critici puternice din partea publicului sau a presei.

Cu toate acestea, Trump s-a temut că acțiunile poliției de imigrație în Minnesota nu sunt nicidecum puternice, ci haotice. Îngrijorările sale creșteau pe măsură ce posturile de știri americane analizau meticulos imaginile și comentariile făcute de oficialii din imigrație, iar ceea ce spuneau unii dintre aliații săi la televizor nu era susținut de imaginile video.

"Cu siguranță nu ar trebui să-l etichetăm ca fiind un terorist care urmează să execute polițiști. Nu există nicio dovadă care să susțină asta", a spus la Fox News fostul congresman republican Trey Gowdy, partener de golf al lui Trump. "Nu sunt de acord cu răspunsul grăbit al secretarului Noem, dat înainte ca toate faptele să fie cunoscute", a scris pe rețelele de socializare și senatorul republican de Utah, John Curtis. "Sunt șocată de violența din Minneapolis", a declarat senatoarea republicană din Maine, Susan Collins.

Unii oficiali din administrație și-au exprimat îngrijorările în privat

O serie de sondaje recente arătau că Trump pierde sprijinul electoratului pe tema imigrației. Cu mai puțin de trei săptămâni înainte ca Pretti să fie ucis, un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, o mamă în vârstă de 37 de ani, tot în timpul unei operațiuni în Minneapolis.

WSJ a comparat gestul lui Trump cu alte schimbări recente de direcție a președintelui. La începutul acestei luni, Trump a sugerat preluarea Groenlandei, spre panica liderilor europeni, apoi și-a schimbat abordarea, spunând că nu va folosi forța militară și sugerând un compromis. Iar după ce premierul britanic Keir Starmer l-a criticat pe Trump pentru că a sugerat că aliații NATO au evitat lupta pe front în timpul războiului din Afghanistan, președintele SUA a lăudat soldații britanici care au murit luptând alături de americani.

Nu este clar ce presupune această schimbare de strategie privind operațiunile poliției de imigrație, dar cei din administrație care susțin o abordare mai măsurată au fost încurajați de promovarea lui Homan.

Homan, fost director al ICE, și Todd Lyons, actual director interimar al ICE, sunt adepții unei abordări metodice, concentrate pe urmărirea imigranților cu antecedente penale sau ordine definitive de deportare, o strategie despre care ei cred că ar duce la un număr mare de deportări dacă ar fi aplicată eficient. Oficialii administrației au descris decizia lui Trump de a-l promova pe Homan drept un "reset” în gestionarea crizei din Minnesota.

Noem și Lewandowski au susținut intervenții mult mai agresive și extinse în orașe și și-au găsit un aliat în Bovino, pe care l-au promovat anul trecut, deși nu era următorul în ierarhie, pentru a conduce operațiuni în Los Angeles, Chicago, Charlotte și New Orleans, toate oraşe democrate.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că, în ciuda controverselor, președintele Trump nu și-a pierdut încrederea în Kristi Noem. La fel, este puțin probabil ca Miller să aibă de suferit consecințe din partea lui Trump, pentru că este considerat un consilier foarte valoros, încheie WSJ.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰