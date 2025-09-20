Donald Trump a anunţat lansarea renumitului card de aur, destinat imigranţilor bogaţi şi care garantează viză permanentă în America. Administraţia estimează că iniţial vor fi disponibile 80.000 de astfel de carduri şi că programul va aduce venituri de aproximativ 100 de miliarde de dolari. Donald Trump a semnat şi un ordin executiv care obligă companiile să plătească 100.000 de dolari pentru fiecare lucrător străin pe care vor să-l aducă în SUA prin programul de viză H-1B, folosit mai ales în domenii precum tehnologie şi inginerie.

"Va fi un succes imens", a prezis preşedintele american despre acest nou sistem, care va permite cetăţenilor străini cu "calităţi excepţionale" să obţină o "carte aurie", relatează News.ro.

"În schimbul plăţii unei sume de un milion de dolari către Trezoreria americană sau, în cazul în care sunt sponsorizaţi de o companie, a două milioane de dolari", candidaţii la această "carte aurie" "vor beneficia de o procedură accelerată de obţinere a vizei", a precizat un consilier al lui Donald Trump.

Donald Trump a anunţat, vineri, şi o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă foarte utilizate în sectorul tehnologic, pe care le are în vizor de ani de zile.

În prezent, vizele H-1B permit lucrătorilor străini cu calificări specifice (oameni de ştiinţă, ingineri şi programatori IT, printre alţii) să vină să lucreze în Statele Unite. Aceste permise de muncă sunt pe durată determinată, cu o perioadă iniţială de trei ani, care poate fi prelungită la şase ani, pentru străinii sponsorizaţi de un angajator.

Donald Trump şi-a manifestat încă din primul mandat dorinţa de a le limita pentru a acorda prioritate lucrătorilor americani. "Ideea generală este că aceste mari companii din sectorul tehnologic sau din alte sectoare nu vor mai forma lucrători străini", a explicat secretarul comerţului Howard Lutnick, alături de preşedintele american în Biroul Oval, asigurând că "toate marile companii sunt de acord".

Companiile vor trebui să plătească 100.000 de dolari pentru angajaţii străini

Dacă apelează la lucrători străini, "trebuie să plătească 100.000 de dolari guvernului şi, apoi, să-şi plătească angajaţii, ceea ce nu este rentabil", a continuat el. "Dacă doriţi să formaţi pe cineva, formaţi un tânăr absolvent al uneia dintre marile universităţi din ţara noastră, formaţi americani şi nu mai aduceţi oameni care să ne ia locurile de muncă".

Numărul cererilor de vize H-1B a crescut semnificativ în ultimii ani, cu un vârf al acceptărilor în 2022, sub preşedinţia democratului Joe Biden. În schimb, vârful refuzurilor a fost înregistrat în 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

Statele Unite au aprobat aproximativ 400.000 de vize H-1B în 2024, dintre care două treimi erau reînnoiri. Trei sferturi dintre solicitanţii aprobaţi pentru viza H-1B sunt cetăţeni indieni.

