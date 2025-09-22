Donald Trump "crede că este o recompensă pentru Hamas" recunoaşterea Statului Palestina, a declarat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP, citată de Agerpres.

- Trump nu crede în soluţia celor două state: Recunoaşterea statului Palestina e "o recompensă pentru Hamas" - Profimedia

Karoline Leavitt a adăugat că preşedintele SUA se va adresa marţi Adunării Generale a ONU cu privire la această decizie luată de mai multe ţări, între care Franţa, pentru a le informa ca acestea sunt "doar vorbe şi nu suficiente acţiuni concrete".

Regatul Unit, Australia şi Canada au recunoscut oficial Statul Palestina. Alte 10 ţări se pregătesc s-o facă

Regatul Unit, Australia şi Canada au recunoscut oficial duminică Statul Palestina, în ajunul unor anunţuri similare din partea altor ţări, decizie istorică denunţată de premierul israelian Benjamin Netanyahu drept un "pericol" pentru existenţa Israelului.

Aceste anunţuri din partea unor ţări aliate istoric ale Israelului intervin în timp ce Israelul şi-a intensificat ofensiva în Fâşia Gaza, declanşată de un atac sângeros al grupării palestiniene islamiste Hamas în 2023.

În cursul unui summit luni, ce va fi coprezidat de Franţa şi Arabia Saudită, care urmează să ia în discuţie soarta soluţiei cu două state în ajunul sesiunii Adunării Generale a ONU, zece ţări urmează de asemenea să confirme recunoaşterea lor oficială a Statului Palestina.

